شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تتوقع وصول حجم الاتصالات الخلوية لإنترنت الأشياء إلى 3.5 مليار اتصال بحلول 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة عن أن عام 2020 شهد نموًا أبطأ من المتوقع في حجم اتصالات "إنترنت الأشياء" (IoT) بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، ومن المتوقع أن يشهد العام 2021 معدلات نمو مماثلة، مع زيادة إجمالية طفيفة، وقالت الدراسة، التي أعدتها شركة "استراتيجي أناليتيكس" (Strategy Analytics)، وحملت عنوان "الاتصالات الخلوية لإنترنت الأشياء" إن شبكات اتصالات الجيل الخامس اللاسلكية (5G) مثلت أقل من 1% من اتصالات "إنترنت الأشياء" في عام 2020، متوقعة ارتفاع تلك النسبة إلى 40% إلى ما مجموعه 3.5 مليار اتصال خلوي لإنترنت الأشياء بحلول عام 2030.