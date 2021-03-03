شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ملياردير يابانى يعرض 8 رحلات مجانية للقمر.. وهذه هى الشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا الجمهور، للتقدم بطلب للحصول على مكان في برنامج SpaceX's Starship في مهمته الخاصة حول القمر، والتواصل مع "جمهور أوسع وأكثر تنوعًا" بعد عامين من إعلانه أنه سيركب فقط مع مجموعة مختارة من الفنانين، الرحلة مقررة حاليًا في عام 2023، لكن هذا التاريخ قد لا يصمد.

قال ميزاوا في مقطع فيديو عندما بدأ تطبيق المسابقة، "أريد أن ينضم أشخاص من جميع الخلفيات" "سيتكون العدد الإجمالي من 10 إلى 12 شخصًا، لكنني سأدعو 8 أشخاص للحضور في هذه الرحلة."

وتبلغ ثروة مايزاوا ، مؤسس أكبر متجر تجزئة للأزياء عبر الإنترنت في اليابان ، حوالي 2 مليار دولار، تم الكشف عنه كأول مسافر وقع في Starship في عام 2018 خلال حدث مع الرئيس التنفيذي إيلون ماسك في مقر SpaceX في كاليفورنيا، في هذا الحدث، أعلن مايزاوا ، جامع الأعمال الفنية، عن مشروعه "دير مون"، والذي يهدف إلى جلب "ستة إلى ثمانية فنانين من جميع أنحاء العالم" للانضمام إليه في مهمة طيران على سطح القمر تستغرق ستة أيام تقريبًا في وقت ما في عام 2023.

قال ميزاوا في ذلك الوقت: "سيُطلب من هؤلاء الفنانين إبداع شيء ما بعد عودتهم إلى الأرض، وستلهم هذه التحف الحالم بداخلنا جميعًا".

وفي مقطع فيديو على موقع يوتيوب نُشر، قال ميزاوا إن الخطة "تطورت منذ ذلك الحين" مضيفًا أنه "ربما يمكن تسمية كل شخص يقوم بعمل إبداعي بأنه فنان".

ووفقا لموقع the verege يمكن اختيار أي شخص يستوفي معيارين للركوب: وهي أن يكونوا مستعدين لتجربة أشياء جديدة بمنتهى الجرأة والحماسة وبشكل خلاق، فضلاً عن استعدادهم لمساعدة أعضاء الطاقم الآخرين على فعل الأمر ذاته.

وفي يناير 2020 أطلقت ميزاوة حملة غريبة للبحث عن "شريكة أنثى" سترافقه في رحلته حول القمر. تلقى موقع الويب الخاص بالمسابقة 27722 طلبًا، وتم تعيين خدمة البث اليابانية AbemaTV لتوثيق المهمة في برنامج تلفزيوني واقعي يسمى Full Moon Lovers، بعد أسابيع ، تم إلغاء العرض، وألغى مايزاوا بحثه "لأسباب شخصية"، كما غرد ، معترضًا لطاقم AbemaTV وجميع المتقدمين.

Starship هو نظام صاروخ المريخ من الجيل التالي والقابل لإعادة الاستخدام بالكامل من SpaceX والمصمم لنقل البشر وما يصل إلى 100 طن من البضائع في مهام مستقبلية إلى الفضاء السحيق. لم يتم إطلاق سوى التكرارات المبكرة للصاروخ حتى الآن، مع أحد الاختبارين الأخيرين على ارتفاعات عالية والذي حلّق على ارتفاع يصل إلى 7.8 ميل فوق منشآت ستارشيب التابعة لشركة سبيس إكس في بوكا تشيكا، تكساس، انتهى كلا الاختبارين بانفجارات نارية أثناء محاولات هبوطهما.

افتقر إعلان مايزاوا إلى أي تفاصيل حول كيفية تدريب رواد الفضاء المختارين على المهمة، لكنه أوضح أن سعر التذكرة غير المعلن: "سأدفع مقابل الرحلة بأكملها، لقد اشتريت جميع المقاعد، لذا ستكون رحلة خاصة "، قال إن الأمر سيستغرق ثلاثة أيام للوصول إلى القمر ، حيث ستدور المركبة الفضائية خلفها وتبدأ رحلتها التي تستغرق ثلاثة أيام للعودة إلى الأرض.

وفقًا لجدول زمني صارم وأحيانًا مليء بالمطبات، قالت رئيس SpaceX ومدير العمليات جوين شوتويل، إن أول رحلة مدارية لـ Starship يمكن أن تأتي في نهاية عام 2021.

وفي العام الماضي قال Musk إن Starship بحاجة إلى "القيام بمئات المهام مع الأقمار الصناعية قبل أن نضع الأشخاص على متنها"وهو إنجاز يدعو إلى التشكيك في تاريخ إطلاق القمر في عام 2023.

ومركبة الطاقم الأخرى التابعة لسبيس إكس، Crew Dragon هي بالفعل في مرحلتها التشغيلية وتقوم برحلات مستقبلية مع رواد فضاء وسياح.

ونقلت الكبسولة على أول طاقمين من رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية العام الماضي في إطار برنامج الطاقم التجاري التابع لناسا.

تشمل مهام رواد الفضاء الخاصة المخطط لها في أوائل العام المقبل تحمل مستثمرين عقاريين وفاعلي خير، ومهمة خيرية "مدنية بالكامل" تم الإعلان عنها الشهر الماضي ومن المقرر إطلاقها بحلول نهاية العام.