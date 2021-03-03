شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "مايكروسوفت" تكشف عن منصة جديدة للاجتماعات تجمع بين الواقع المعزز والافتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزاحت شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات فى العالم، الستار عن منصة جديدة للاجتماعات تجمع بين منصتى الواقع المعزز "هولو لينس" (HoloLens) والواقع الافتراضى "ويندوز ميكسيد رياليتي" (Windows Mixed Reality).

وسوف تمنح المنصة الجديدة، التى تدعى "ميش" (Microsoft Mesh)، المستخدمين فضاء للاجتماعات بتقنيتى الواقع الافتراضى والواقع المعزز، والتفاعل مع المستخدمين الآخرين وكذلك مع المحتوى ثلاثى الأبعاد، بحسب موقع "تيك كرانش" التقني.

وأعربت الشركة عن رغبتها فى ضمان مشاركة الأشخاص الذين لا يملكون أجهزة الواقع المعزز فى الاجتماعات الافتراضية التى يجريها ممتلكو تلك الأجهزة، حيث تستهدف تمكين الأشخاص من الانضمام إلى الاجتماعات التى تدعم منصة "ميش" عبر أجهزة مثل أجهزة الحاسبات الشخصية أو الحاسبات اللوحية أو حتى الهواتف الذكية. كما ستعمل المنصة مع أجهزة الواقع الافتراضي.

وطورت الشركة تطبيقا تجريبيا يعتمد على منصة "هولولينس"، يسمح بتصميم صورة رمزية تمثل المستخدم والمشاركة بها فى الاجتماعات مع الآخرين، الذين تظهر صورهم الرمزية مثل الصور المجسمة، حيث يمكن تحريك الرأس والجسد والأيدى بناء على المعلومات التى تلتقطها سماعات الرأس، والتحدث مع جميع المشتركين فى الاجتماع على غرار ما يتم بمكالمات الفيديو، كما يستطيع المستخدمون استيراد وعرض ومعالجة الصور المجسمة ثلاثية الأبعاد الجاهزة والمخصصة.

ومن المقرر أن تطلق الشركة إصدارا من تطبيق اجتماعات الواقع الافتراضى "ألت سبيس فى آر" (AltspaceVR) يدعم المنصة الجديدة، فى خطوة تستهدف استعراض قدراتها بشكل أكبر.

وكانت "مايكروسوفت" قد استحوذت على الشركة المطورة لتطبيق "ألت سبيس فى آر" فى 2017 فى صفقة لم يكشف عن قيمتها.

وتخطط الشركة لدمج منصة "ميش" الجديدة فى تطبيقاتها الخاصة؛ مثل تطبيق المشاركة التعاونية "تيمز" الذى أصبح أكثر استخداما على نطاق واسع أثناء جائحة فيروس "كورونا" كأحد الوسائل التى يعتمد عليها الزملاء بالعمل للاجتماع دون الحاجة إلى التواجد فى مقر العمل.