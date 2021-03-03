شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمريكا تفرض غرامة قاسية علي أنتل.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
وأنكرت شركة "إنتل"، وهي أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، انتهاك أي براءات اختراع وقالت إن إحداها غير صالحة لأنها زعمت أنها تغطي العمل الذي قام به مهندسوها، لكن هيئة المحلفين رفضت هذه الحجج.
وأخبر ويليام لي محامي شركة "إنتل" للمحلفين في المرافعات الختامية، أن البراءتين كانتا مملوكتين لشركة صناعة الرقائق الهولندية "NXP Semiconductors"، والتي ستحصل على جزء من أي تعويض عن الضرر.
وتابع في مرافعته: "أخذت فسلي براءتي الاختراع من على الرف، إذ لم يتم استخدامهما منذ 10 سنوات، والآن يطالبون بملياري دولار، هذا الطلب الشائن من شأنه فرض ضرائب على المبتكرين الحقيقيين".
تم إصدار إحدى البراءتين في عام 2012 لشركة "Freescale Semiconductor"، والأخرى في عام 2010 لشركة "SigmaTel"، ثم اشترت الأولى الثانية، قبل أن تشتريهما "إن إكس بي" معا في عام 2015، ونُقلت براءتي الاختراع بعد ذلك لشركة "فلسي" عام 2019.