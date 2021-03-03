شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب سيسمح للمستخدمين بمشاركة الصور "المختفية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ "واتس آب"، تطبيق المراسلة الفورية المملوك لشركة فيس بوك، في اختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إرسال صور التدمير الذاتي لبعضهم البعض، وفقًا لـ WABetaInfo، وهو موقع الويب الذي يتتبع التغييرات والميزات القادمة على واتس آب.

وفي تغريدة حديثة، زعم WABetaInfo أن واتس آب يختبر القدرة على مشاركة صور التدمير الذاتي لكل من مستخدمي Android وiOS، وعلى الرغم من عدم الكشف عن الكثير من التفاصيل حتى الآن، فقد ذكرت WABetaInfo أن الصور التي تمت مشاركتها في وضع التدمير الذاتي لن يكون من الممكن تصديرها من التطبيق.

وقد يعني هذا أن المستخدمين لن يعثروا عليها في معرض هواتفهم أو لن يتمكنوا من إعادة توجيهها إلى الآخرين، أما الشيء الثاني الذي هو مذكور هو أن واتس آب، في الوقت الراهن، لم يفعل ميزة التنبيه عند أخذ لقطة شاشة للصور ذاتية التدمير، ويبدو أن شركة "لا تحبذ فكرة" الكشف عن اخذ لقطات الشاشة.

ويقدم واتس آب بالفعل ميزة مماثلة - تسمى اختفاء الرسائل - والتى تم إطلاقها العام الماضي، حيث تتيح الميزة تلقائيا حذف أي رسالة معينة بعد سبعة أيام من إرسالها، ومع ذلك، يمكن للمرء إعادة توجيه أو التقاط لقطة شاشة للرسالة المختفية وحفظها قبل أن تختفي.