Lenovo تكشف عن حاسب جديد بإمكانيات مذهلة وبشاشة دوارة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت شركة Lenovo مؤخراً عن حاسباً مميزاً يتمتع بمواصفات لم تشهدها الحواسب المكتبية من قبل.

وأذكرت قناة "روسيا اليوم" أن أهم ما ميز حاسب Yoga 7 AiO هو أنه مجهز بقاعدة مثبتة عليها شاشة 4k بمقاس 27 بوصة، ويمكن تدوير هذه الشاشة لتصبح في الوضع الأفقي والعمودي، كما يمكن جعلها مائلة بزاوية 20 درجة لتوفير وضعية رؤية مناسبة للمستخدم.

وأضافت القناة أنه تم تجهيز هذا الحاسب بمنافذ مختلفة لوصله مع مكبرات الصوت أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى، كما يمكن وصله مع الحواسب والهواتف لعرض محتويات هذه الأجهزة عبر شاشته الكبيرة نسبيا.

كما سيُطرح الجهاز الجديد بنوعين من المعالجات AMD Ryzen 5 4500H أو AMD Ryzen 7 4800H، وبمعالجات رسوميات RTX 2060، وذواكر وصول عشوائي 16 أو 32 جيجابايت، وأقراص تخزين داخلية HDD و PCIe ومكبرات صوت ممتازة من JBL.

ويمكن شراء الحاسب في السوق الصينية حاليا، ومن المفترض أن يصل إلى باقي الأسواق العالمية قريبا بأسعار تبدأ من 1599 دولارا.