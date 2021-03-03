حاسب الألعاب الصغير Tomahawk من Razer أصبح متاحًا

دبي - يزن راشد - أصبح حاسب الألعاب المعياري الصغير Tomahawk من شركة Razer متاحًا للبيع بسعر 3200 دولار، وذلك بعد أن كشفت الشركة النقاب عنه بصفته مفهومًا في معرض CES العام الماضي.

وتتمثل الجاذبية الرئيسية لجهاز الحاسب، بصرف النظر عن حجمه، في أنك تحتاج فقط إلى القلق بشأن جزأين: NUC وبطاقة الرسومات.

وتوفر Razer إصدار يأتي مع بطاقة Intel NUC Element فقط ويباع بسعر 2400 دولار، مما يسمح للمستخدمين بإضافة بطاقة رسومات يمتلكونها، لكن يبدو أن هذا الإصدار غير متوفر بعد.

بينما يأتي الإصدار المتاح للبيع الآن مع شريحة الرسومات GeForce RTX 3080 Founder Edition، التي يصعب الحصول عليها، والتي تباع بشكل منفصل بسعر 700 دولار.

ويقول موقع Razer: إنه يتم شحن الحاسب في يوم العمل التالي، أما بالنسبة لإصدار NUC فقط، فإنه لا يزال مدرجًا على أنه غير متوفر، تمامًا مثل كلا الإصدارين عندما أصبحا متاحين للطلب الأولي في شهر ديسمبر.

وبفضل التصميم القابل للسحب المشابه لمرفقات eGPU من Razer، أصبح الوصول إلى الأجزاء الداخلية لحاسب Tomahawk بسيطًا وسهلاً للغاية.

ولا توجد أدوات مطلوبة ولن تضطر إلى التعامل مع المفصلات، مما يجعل هذا الأمر مفيدًا للأشخاص الذين يحبون ترقية أنظمتهم والتلاعب بها.

ويستخدم حاسب الألعاب المعياري الصغير Tomahawk بطاقة NUC Compute Element من إنتل، وهي البطاقة نفسها التي يستخدمها صانع الشرائح عبر أجهزة الحاسب المكتبية الصغيرة الحجم NUC، التي تعمل بمعالج Intel Core i9-9980HK ثماني النوى.

ويبدو أنه لا يوجد سوى إصدار واحد من Tomahawk حتى الآن، وهو يحتوي على معالج إنتل Core i9-9980HK ثماني النواة وقرص NVME SSD بسعة 512 جيجابايت وقرص HDD بقياس 2.5 إنش بسعة 2 تيرابايت وذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت DDR4 SO-DIMM وإضاءة Chroma RGB.

ومن المهم التأكيد على مدى صغر حجم هذا الحاسب ومدى احتوائه على الميزات، إذ إنه يتضمن دعمًا لمعيار Wi-Fi 6 و Bluetooth 5 ومنفذين Thunderbolt 3 وأربعة منافذ USB-A ومخرج بصري بقياس 3.5 ميليمتر، ومنفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر للصوت.

ويتم تبريد الحرارة الناتجة عن المعالجة في الداخل بواسطة مروحتين بقياس 120 ميليمتر، ويتم سحب الهواء البارد من الجانب بينما يتم تنفيس الهواء الساخن من خلال الجزء العلوي.

ويوجد في الجزء السفلي من الصندوق مجموعة من مصابيح LED التي تتألق باستخدام تقنية Razer Chroma RGB، مع برنامج مخصص للتفاعلات الديناميكية مع المحتوى المعروض عبر الشاشة أو مجموعة واسعة من الخيارات الأخرى.