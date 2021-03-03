تكنولوجيا: MediaTek تعلن عن رقاقة معالج MT9638 لدعم أجهزة التلفاز بدقة 4K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة MediaTek رسمياً اليوم عن رقاقة معالج MT9638 التي تستهدف دعم الجيل القادم من أجهزة التلفاز المميزة بدقة 4K.

تتوسع شركة MediaTek بإصداراتها من رقاقات المعالج في منتجات أكثر خلال الفترة الأخيرة، ومن جديد اليوم تقدم الشركة أحدث رقاقات المعالج المطورة لدعم أجهزة التلفاز والتي تنطلق بعنوان MT9638.

كما تتميز شريحة MT9638 بتقنية الذكاء الإصطناعي لدعم أعلى جودة عرض في الشاشات، أيضاً تدعم الرقاقة المساعد الرقمي، كما تتضمن الرقاقة ميزة MEMC، أيضاً تدعم الرقاقة ميزة معدل التحديث المتغير.

وتضم رقاقة MT9638 عدد 4 من أنوية ARM Cortex-A55 بسرعة تصل إلى 1.5GHz، كما تتضمن الرقاقة أنوية APU المخصصة لمعالجة الذكاء الإصطناعي.

أيضاً تأتي وحدة المعالجة بكرت شاشة Mali-G52 MC1، التي تدعم إدراك المحتوى والمشاهد في الوقت الفعلي، لضبط السطوع والتباين وتشبع الألوان وفقاً للمحتوى الذي يعرض على الشاشة، مع خفض التشويش أثناء عرض الإطارات.

كما تعمل تقنية الذكاء الإصطناعي في شريحة MT9638 على ترقية جودة العرض إلى دقة 4K، مع تقنية MEMC التي تتيح عرض إنسيابي وسلس للإطارات بأعلى دقة عرض.

أيضاً يدعم معالج MT9638 تشغيل محتوى بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، مع دعم تنسيق HEVC و VP9 و AV1، كما يدعم المعالج محتوى بتقنية HDR10 بلس، مع إضاءة خلفية وتعتيم في 2304 نقطة، وتدعم الرقاقة تقنية Dolby Atmos، وDTS Virtual X مع تحسينات في الصوتيات.

وفي الإتصال تدعم شريحة MT9638 كلاً من HDMI 2.1a و USB 3.0 و Wi-Fi 6، ومن المقرر أن تتوفر الشريحة في الأجهزة في نهاية الربع الثاني من 2021.

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