تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتفي Meizu 18 وMeizu 18 Pro بمعالج Snapdragon 888

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Meizu رسمياً اليوم عن سلسلة هواتف Meizu 18 التي تأتي بمعالج Snapdragon 888، كما تتميز بتصميم منحني في الشاشة من الإتجاهات الأربعة، كما تدعم معايير UFS 3.1 في السعة التخزينية، على أن يبدأ الحجز المسبق للهاتفين اليوم في السوق الصيني.

هاتف Meizu 18 Pro

يتميز هاتف Meizu 18 Pro بشاشة سامسونج E4 AMOLED بحجم 6.7 إنش، ودقة عرض 3200 في 1440 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz، ومعدل لمس 240Hz، كما يتميز بتصميم منحني في الإتجاهات الأربعة للشاشة بزاوية 50 درجة.

أيضاً يدعم الهاتف تقنية كوالكوم لإستشعار البصمة 3D بالموجات الفوق الصوتية، كما يضم هاتف Meizu 18 Pro رقاقة معالج Snapdragon 888 بدقة تصنيع 5 نانومتر بشريحة مودم X60 5G مدمجة، أيضاً يأتي الهاتف بذكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، مع سعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت في UFS 3.1.

ويضم هاتف Meizu 18 Pro إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية بمستشعر سامسونج GN1 بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.9، مع مستشعر IMX616 من سوني بدقة 32 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2 وزوايا عرض واسعة 130 درجة وتركيز 2سم لدعم macro.

أيضاً تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل لتكبير حتى 3 مرات، ومستشعر 3D ToF، كما يأتي مستشعر الكاميرة الأمامية بدقة 44 ميجا بيكسل.

ويضم هاتف Meizu 18 Pro بطارية بقدرة 4500 mAh، ودعم تقنية الشحن السريع بقدرة 40W، وشحن لاسلكي وعكسي بقدرة 10W.

هاتف Meizu 18

يتميز هاتف Meizu 18 بشاشة AMOLED بحجم 6.2 إنش، بدقة عرض 3200 في 1440 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz، كما تدعم سرعة لمس 240Hz، أيضاً يتميز هذا الإصدار أيضاً بتصميم منحني للشاشة في الإتجاهات الأربعة.

كما يتوافق هاتف Meizu 18 مع إصدار Pro في الآداء بفضل رقاقة معالج Snapdragon 888، وذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين في UFS 3.1 مع دعم الإتصال بشبكات 5G.

ويضم هاتف Meizu 18 مستشعر Sony IMX682 رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.6، مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.2، ومستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل لدعم تكبير حتى 3 مرات، إلا أن هذا الإصدار لا يتضمن مستشعر 3D ToF، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 20 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2.

ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 36W، إلا أن الهاتف لا يدعم الشحن اللاسلكي، ومن المقرر أن يبدأ الحجز المسبق لكلا الهاتفين اليوم، بينما يبدأ الشحن في 8 من مارس.

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