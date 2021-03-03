تكنولوجيا: إعلان تشويقي من لينوفو يؤكد على دعم هاتف Legion 2 Pro بنظام تبريد turbo مزدوج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة لينوفو إعلان تشويقي لهاتف الألعاب القادم Legion 2 Pro، الذي أكد على أن الهاتف يأتي بنظام تبريد turbo مزدوج.

تستعد شركة لينوفو للإعلان قريباً عن أحدث إصدارات الشركة من الهواتف المخصصة للألعاب، ولقد أكد مدير شركة لينوفو على أن الهاتف ينطلق بعنوان Legion 2 Pro كما يتضمن اثنان من المراوح النشطة لكفاءة تبريد أعلى.

ولقد أكدت لينوفو في وقت سابق على أن الهاتف يأتي برقاقة معالج Snapdragon 888، إلا أن شركة لينوفو لم تحدد موعد رسمي لكشف النقاب عن الهاتف حتى الآن.

أيضاً أكد إعلان تشويقي أخر من لينوفو على أن هاتف Legion 2 Pro يأتي بالعديد من المميزات، ومن المتوقع وفقاً للتسريبات أن يكون هذا الإصدار من بين الهواتف الأولى المميزة بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام.

كما تشير التوقعات إلى أن هاتف لينوفو المخصص للألعاب يأتي بشاشة AMOLED، كما يدعم معدل تحديث 144Hz، ومن المتوقع أيضاً أن يضم سعة بطارية أعلى من 5000 mAh، وسعة تخزين UFS 3.1، مع معايير ذاكرة LPDDR5.

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