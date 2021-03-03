شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمن ستكون اليد العليا في سباق العملات الرقمية الين الرقمي أم الدولار الرقمي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يخف المسؤولون الصينيون أن جهودهم المتسارعة إلى حد كبير في إدخال وتوزيع اليوان الرقمي هي خطوة افتتاحية في استراتيجيتهم طويلة الأجل لتقويض تفوق الدولار العالمي وتوسيع نفوذهم. وعلى الرغم من ذلك، فإن كبار المسؤولين الماليين الأميركيين يغمضون أعينهم في أي إشارة إلى وجود مخاطر أعمق على الدولار، وبالتالي أيضًا على الأمن القومي للولايات المتحدة، في سباق العملات الرقمية العالمي.

ووفقا لما نقلته CNBC فإنه حتى مع تقدم الصين للأمام ووصول قيمة البتكوين إلى تريليون دولار، لم يكن الاحتياطي الفدرالي في عجلة من أمره ليكون منافسًا.

كان هذا الأسبوع بمثابة نقطة تحول عامة لأهم المسؤولين الحكوميين الأميركيين المشاركين في التمويل الدولي - وزيرة الخزانة جانيت يلين ورئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول.

أبدت جانيت يلين تأييدها الكامل حتى الآن للدولار الرقمي، أو العملة الرقمية للبنك المركزي.

كان تركيز يلين على السلعة المحلية التي يمكن للدولار الرقمي أن يفعلها للأمريكيين.

وقالت يلين في مقتطف تاريخي على سناب شات: "أعتقد أنه من المنطقي أن تنظر البنوك المركزية في الأمر".

وفي شهادته أمام الكونجرس، فتح رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي باول أيضًا أرضية جديدة، واصفًا الدولار الرقمي بأنه "مشروع ذو أولوية عالية بالنسبة لنا".

وأضاف: "نحن ملتزمون بحل مشاكل التكنولوجيا، والتشاور على نطاق واسع مع الجمهور وبشفافية شديدة مع جميع الفئات المعنية إذا كان ينبغي لنا القيام بذلك".

ومع ذلك، بينما يتشاور بنك الاحتياطي الفدرالي، تنفذ الصين.

لم تذكر يلين ولا باول الريادة الصينية المتزايدة في تطوير العملات الرقمية، ومع ذلك كان هذا هو السياق.

وتتزامن دعوتهم إلى العمل مع إعلان الصين في وقت سابق من هذا الشهر عن شراكة مهمة مع نظام الدفع عبر الحدود SWIFT، مما أزال كل الشك في أن بكين تعتزم تدويل اليوان الرقمي.

في الوقت نفسه، أبرمت الصين اتفاقية تجارة حرة، أو FTA، مع موريشيوس، وهي أول اتفاقية لها مع دولة أفريقية، في صفقة مصممة لإنشاء أرضية اختبار مالي رقمي.

وبينما تطور الصين خطط عملتها الرقمية، قد تكون موريشيوس في نهاية المطاف هي الرائدة في هذا المجال لأفريقيا.

ويأتي كل هذا في الوقت الذي استغلت فيه سلطات بكين احتفالات رأس السنة الصينية في 12 فبراير لنشر ثلاثة مشاريع تجريبية واسعة النطاق لتوزيع يوان رقمي بقيمة 1.5 مليون دولار تقريبًا في شكل "حزم حمراء" بقيمة 30 دولارًا لكل منها.

بعد ذلك، قامت الصين هذا الأسبوع بتوسيع برنامج اختبار منح العملة الرقمية إلى مدينة تشنجدو، عاصمة مقاطعة سيتشوان وخامس أكبر مدينة من حيث عدد السكان في البلاد، حيث توزع حوالي 6 ملايين دولار باليوان الرقمي.