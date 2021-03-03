شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذا ما سيحدث لحسابك إذا لم تقبل سياسة خصوصية واتس آب الجديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في يناير 2021 ، قام واتس آب بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة به وطلب من المستخدمين الموافقة على قبول شروط الاستخدام الجديدة بحلول 8 فبراير 2021، ولكن بسبب الارتباك حول الشروط المعدلة، مددت منصة المراسلة الفورية الموعد النهائي لقبول الشروط بحلول 15 مايو 2021.

وعلاوة على ذلك، بالنسبة للمستخدمين الذين لا يقبلون سياسة الخصوصية الجديدة، لن يتم حذف حساباتهم ولكن ستكون حساباتهم ذات مميزات محدودة، مما يعني أنهم لن يكونوا قادرين على إرسال أو قراءة الرسائل من التطبيق، ومع ذلك، سيظل بإمكانهم تلقي المكالمات والإشعارات، ولكن هذا لن يكون ممكنًا إلا لفترة قصيرة.

وفي الوقت نفسه، يتم اتخاذ العديد من الإجراءات من قبل واتس آب لإعلام مستخدميها بالسياسة الجديدة وشروط الاستخدام بمساعدة الإشعارات المنبثقة وميزة "القصص".

ما هي سياسة واتس آب الجديدة؟

تتضمن سياسة الخصوصية الجديدة لـواتس آب التغييرات المتعلقة بمراسلة حساب الأعمال على واتس آب، حيث يُطلب من المستخدمين الموافقة على سياسة مشاركة البيانات الجديدة، مما يعني مشاركة البيانات من محادثات العمل مع فيس بوك.

هل يمكن لطرف ثالث قراءة رسائل واتس آب؟

محادثات واتس آب محمية بالتشفير من طرف إلى طرف، وبالتالي لا يمكن لأي طرف ثالث الوصول إليها، وهذا يعني أن المرسل والشخص الذي يستلمها فقط يمكنهم قراءتها.

هل يمكنك إعطاء شخص ما واتس آب الخاص بك دون إعطاء رقمك؟

يأتي واتس آب مزودًا بميزة "Click to Chat" ، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين بدء محادثة مع شخص ما دون حفظ رقم هاتفه المحفوظ في دفتر عناوين الهاتف، ومع ذلك، فإن معرفة رقم الشخص الذي تريد الدردشة معه أمر إلزامي.

هل يمكن لأي شخص الاستماع إلى مكالمات واتس آب الخاصة بي؟

نظرًا لأن مكالمات ورسائل واتس آب مشفرة من طرف إلى طرف، فلا يمكن لأي طرف ثالث من الشركة نفسها قراءة محادثاتك أو الاستماع إليها.