شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX: مصنع جديد في ولاية تكساس لتقديم الانترنت عبر الأقمار الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم شركة SpaceX ببناء مصنع جديد في ولاية تكساس لخدمة النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية Starlink ، وفقًا للشركة، حيث يواصل رجل الأعمال الملياردير Elon Musk الاستثمار في ولاية جنوب الولايات المتحدة بحسب رويترز.

وانتقل ماسك الذي يقود العديد من الشركات المستقبلية، بما في ذلك Tesla Inc و Neuralink و Boring Co، إلى ولاية لون ستار من كاليفورنيا في ديسمبر للتركيز على المصنع الجديد لصناعة السيارات الكهربائية في الولاية ومشروعه SpaceX.

في وقت سابق، غرد ماسك، "إنشاء مدينة Starbase ، تكساس"، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

ولم ترد سبيس إكس على الفور على طلب للتعليق.

وقال إعلان وظيفة الشركة لمهندس Starlink أنها كانت تضع حجر الأساس لمنشأة تصنيع "جديدة على أحدث طراز" في أوستن ، تكساس لمواكبة الطلب العالمي.

ويهدف مشروع Starlink، وهو عبارة عن شبكة مخطط لها من عشرات الآلاف من الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض، إلى تقديم سرعات إنترنت عالية على مستوى العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Tesla في وقت سابق إن Starlink، ومقرها حاليًا في ريدموند واشنطن، ستكون مصدرًا مهمًا لتمويل خططه الأوسع مثل تطوير صاروخ Starship لنقل العملاء الذين يدفعون إلى القمر ومحاولة استعمار المريخ في النهاية.