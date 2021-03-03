مايكروسوفت تعلن عن منصة توفر التفاعل مع الآخرين بشكل ثلاثي الأبعاد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 مارس 2021 02:04 مساءً - أعلنت شركة مايكروسوفت عن منصة Microsoft Mesh، وهي منصة لبناء تطبيقات للأشخاص للتعاون في الواقع المعزز.

وجاء الإعلان ضمن حدث خاص يركز على الواقع المعزز والافتراضي أقيم داخل منصة مجتمع الواقع الافتراضي Altspace.

وعرضت مايكروسوفت المنصة الجديدة التي تهدف إلى توفير منصة HoloLens للواقع المعزز ومنصة Windows Mixed Reality للواقع الافتراضي مع منصة مشتركة للاجتماعات.

وتمنح منصة Microsoft Mesh المستخدمين مساحة اجتماعات عبر الواقع الافتراضي والمعزز للتفاعل مع المستخدمين الآخرين والمحتوى الثلاثي الأبعاد، والتعامل مع جميع الأجزاء الفنية الصعبة لمشاركة الخبرات المكانية عبر الويب.

وتريد مايكروسوفت مع المنصة الجديدة التأكد من أن الأشخاص الذين ليس لديهم أنظمة واقع معزز يمكنهم المشاركة في التجمعات الافتراضية مع أولئك الذين لديهم أنظمة واقع معزز.

وتهدف عملاقة البرمجيات إلى تمكين الأشخاص من الانضمام إلى الاجتماعات الداعمة لمنصة Microsoft Mesh عبر أي جهاز، مثل جهاز الحاسب أو الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي، وتعمل المنصة أيضًا مع نظارات الواقع الافتراضي.

ولتوضيح ما يمكن للمنصة فعله، صممت مايكروسوفت تطبيقًا نموذجيًا يعمل عبر HoloLens، وبعد وضع HoloLens وفتح التطبيق، يمكن لأي شخص تصميم صورة رمزية لتمثيل نفسه والانضمام إلى اجتماع مع أشخاص آخرين.

ويمكن أن تتحرك رؤوس الأشخاص وأجسادهم وأيديهم بفضل المعلومات التي تلتقطها النظارة، ومن الممكن التحدث مع الجميع، على غرار مكالمة الفيديو.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين استيراد وعرض ومعالجة الصور المجسمة الثلاثية الأبعاد الجاهزة والمخصصة، كما أن أدوات الرسم الثلاثية الأبعاد متوفرة أيضًا.

ولإثبات التكنولوجيا على نطاق أوسع، تقدم الشركة إصدارًا يدعم Microsoft Mesh من AltspaceVR، وهو تطبيق اجتماعات عبر الواقع الافتراضي، وذلك بعد أن استحوذت مايكروسوفت على AltspaceVR في عام 2017.

وتخطط مايكروسوفت بمرور الوقت لدمج Microsoft Mesh في تطبيقاتها الخاصة، مثل تطبيق Teams التعاوني الذي أصبح مستخدمًا على نطاق واسع أثناء جائحة كورونا كطريقة يلتقي بها زملاء العمل دون تواجدهم في المكتب.

ومن المفترض أن تكون المنصة الجديدة إحدى خدمات Azure ومجموعة أدوات تطوير البرامج المرتبطة بها.

ويمكن للعملاء المحددين بدء اختبار خدمة سحابة Microsoft Mesh الآن في المعاينة قبل أن تصبح متاحة على نطاق أوسع.

وتحصل مايكروسوفت على أقل من 5 في المئة من إيراداتها من الأجهزة، بينما يقدر أحد المحللين أن Azure تمثل 17 في المئة من الإيرادات.

ونمت إيرادات Azure بنسبة 50 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع، بينما زادت إيرادات الأجهزة بنسبة أقل من 4 في المئة.