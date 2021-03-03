كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 مارس 2021 02:04 مساءً - منذ 49 دقيقة

آخر تحديث: 3 - مارس - 2021 1:21 مساءً

أعلنت شركة سوني عن إيقاف عمليات شراء وتأجير الأفلام والبرامج المتلفزة عبر متجر PlayStation في 31 أغسطس.

وسهل ازدهار أعمال بث الفيديو الوصول إلى الكثير من المحتوى بالنسبة لبعض الشركات، مثل سوني، لكنه يجعل إدارة واجهات المحلات الرقمية أقل جاذبية.

وتبعًا لذلك فقد قررت شركة سوني تعطل القدرة على شراء أو استئجار الأفلام والبرامج المتلفزة عبر متجر PlayStation في نهاية شهر أغسطس.

ويتعين عليك اللجوء إلى خدمات الجهات الخارجية إذا كنت ترغب في شراء مقاطع فيديو أو استئجارها عبر PlayStation في وقت لاحق من هذا العام.

وتشعر عملاقة الإلكترونيات اليابانية أن النمو الهائل في الاشتراك وخدمات البث المدعومة بالإعلانات قد قلل من الحاجة إلى خيار الشراء والتأجير داخليًا.

وقالت سوني: إن أي أفلام وبرامج متلفزة قمت بشرائها عبر متجر PlayStation تظل متاحة من خلال أجهزة PS4 و PS5 والأجهزة المحمولة بعد انتهاء يوم 31 أغسطس، ونتطلع إلى زيادة زيادة تعزيز تجربة الترفيه عبر PlayStation.

وليس من المؤكد إلى أي مدى كان أداء استئجار البرامج المتلفزة والأفلام عبر متجر PlayStation جيدًا، لكن ليس هناك شك في أن هذه العروض فقدت الكثير من أهميتها منذ إطلاقها في عام 2008.

وتهيمن خدمات البث، مثل: نيتفليكس و Prime Video، الآن على مشهد الفيديو عبر الإنترنت، ويمكن لأولئك الذين يرغبون في شراء أو استئجار المحتوى استخدام خيارات الجهات الخارجية، مثل تطبيق Apple TV.

وليس هناك الكثير من الحوافز لاستخدام متجر PlayStation، خاصةً إذا كان لديك أجهزة لا يمكنها استخدامه.

ومع ذلك، فإن هذا الإعلان مؤسف إذا كنت تعتمد على متجر PlayStation لاستئجار الأفلام والبرامج المتلفزة التي لا تزال جديدة نسبيًا، ولن تكون التجربة سلسة كما كانت من قبل.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تزيل فيها سوني الوسائط الأقل شهرة من متجر PlayStation.

وقالت الشركة في شهر أكتوبر الماضي: إن المتجر المعاد تجديده، الذي وصل قبل إطلاق PS5، لن يسمح للمستخدمين بعد الآن بشراء الألعاب القديمة والمحتوى القابل للتنزيل DLC الذي تم إصداره مبدئيًا لأجهزة PS3 أو PSP و Vita، إلا إذا كنت تتصفح المتجر من خلال تلك الأجهزة.