تكنولوجيا: Epic Games تستحوذ على مجموعة Tonic Games المالكة لإستديو Mediatonic

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستحوذت شركة Epic Games رسمياً على مجموعة Tonic Games، وهي الشركة المالكة لإستديو Mediatonic الذي إشتهر بلعبة ‘Fall Guys’.

صرح Paul Croft مؤسس شركة Tonic Games إلى أن الإندماج الجديد مع شركة Epic Games سيخلق فرص كبيرة، وإمكانيات مع جمع فريقي العمل في الشركتين والذي سيدعم الوصول إلى مستويات أعلى في صناعة الألعاب وتبادل المحتوى.

ولقد أشارت شركة Epic إلى أن عملية الإستحواذ لن تؤثر على تطور لعبة “Fall Guys”، كما تخطط الشركة لمواصلة الإستثمار في لعبة “battle royale” التي تتوفر حالياً لأجهزة PlayStation 4، وPS5 ومنصة Steam.

أيضاً من المقرر أن يتم إطلاق لعبة Fall Guys لأجهزة Nintendo Switch وXbox في صيف هذا العام، ومن المتوقع أن تتوفر في متجر Epic Games لاحقاً بعد إتمام عملية الإستحواذ.

يذكر أن إستديو Mediatonic أكد في وقت سابق على جلب مميزات Fortnite و Rocket League إلى لعبة “Fall Guys”، ومن بين هذه المميزات نظام حسابات المستخدمين، وcross-play، وأيضاً نمط اللعب بين فريق وأخر.

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