شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ساوند كلاود" تعلن إطلاق خدمة جديدة للدفع للفنانين بدءا من إبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة "ساوند كلاود"، عن أنها ستصبح أول خدمة بث صوتي تبدأ في توجيه رسوم المشتركين إلى الفنانين المستقلين الذين يدعمونهم، فى خطوة هامة رحب بها الموسيقيون الذين ينادون بحملة من أجل دفع أجور أكثر عدلا.

وحاليا تحصل خدمات البث مثل "سبوتيفاي" و"ديزير" و"آبل" مدفوعات الاشتراك في وعاء كبير واحد وتوزعها على الفنانين الذين لديهم أكثر مرات الاستماع العالمية، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

الفنانون والنقابات جادلوا بأن هذا النظام غير عادل بشكل صارخ، حيث يمنح شريحة ضخمة من الكعكة للنجوم الكبار مثل دريك وأريانا جراندي بينما لا يترك شيئا تقريبا للموسيقيين الأقل شهرة، وستبدأ "ساوند كلاود" في توجيه الرسوم المحصلة من كل مشترك فقط إلى الفنانين الذين يبثون لديها، بدءا من 1 أبريل المقبل.

ومع ذلك، لن ينطبق هذا إلا على ما يقرب من 100 ألف فنان مستقل يجنون دخلا مباشرا من خلال الموقع، سيستمر الدفع للفنانين المرخصين من العلامات التجارية الكبرى من خلال الطريقة المجمعة التقليدية.

وقالت شركة "ساوند كلاود" فى بيان، إن نظام الدفع الجديد المعروف باسم "إتاوات المعجبين" أو "النموذج المرتكز على المستخدم"، من شأنه تمكين المستمعين وتشجيع تنوع أكبر في الأنماط الموسيقية.

وأضافت في بيان: "الفنانون الآن مجهزون بشكل أفضل لتنمية حياتهم المهنية من خلال إقامة علاقات أعمق مع معجبيهم الأكثر تفانيا. يمكن للمعجبين التأثير بشكل مباشر في كيفية دفع رواتب فنانيهم المفضلين".