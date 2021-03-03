تكنولوجيا: صور مسربة توضح تصميم هاتف GALAXY S21 FE المرتقب من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث الصور المسربة ثلاثية الأبعاد عن تصميم هاتف سامسونج القادم GALAXY S21 FE قبل الإعلان الرسمي لاحقاً هذا العام.

قدمت شركة سامسونج سلسلة GALAXY S21 في بداية هذا العام خلال شهر يناير، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق الإصدار الأقل تكلفة GALAXY S21 FE الذي يكشف عنه رسمياً في خريف هذا العام.

ولقد كشف موقع LetsGoDigital عن صور ثلاثية الأبعاد توضح تصميم هاتف GALAXY S21 FE، الذي يأتي بتكلفة أقل من الإصدار الرئيسي من السلسلة GALAXY S21 المميز بشاشة مسطحة وتصميم من البلاستيك في الغطاء الخلفي.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف GALAXY S21 FE سيتوفر بعدد 4 من الإختيارات في الألوان هم الرمادي، والأزرق، الأخضر إلى جانب اللون البنفسجي.

كما يدعم الهاتف مقاومة الماء والأتربة بمعايير IP68، ومن المقرر أن تنخفض إعدادات الكاميرة في هاتف Galaxy S21 FE عن الإصدار الرئيسي من السلسلة Galaxy S21، حيث من المتوقع أن يأتي بنفس مواصفات إعدادات الكاميرة لهاتف Galaxy S20 FE.

أيضاً من المتوقع أن يضم الهاتف شاشة بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، على أن يدعم الهاتف معدل تحديث 120Hz، إلا أنه لن يدعم تقنية HDR.

كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يضم رقاقة معالج Exynos 2100، وإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة MicroSD، ويضم بطارية بقدرة 4800 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 25 W والشحن اللاسلكي بقدرة 15 W.

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