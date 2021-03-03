شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى تعلن عن إطلاق خدمات HMS لسيارات مرسيدس بنز S-Class والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ريتشارد يو، المدير والرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي عن إطلاق خدمات هواوي HUAWEI Mobile Services لسيارات مرسيدس بنز S-Class، وذلك في إطار تطوير منظومة خدمات HUAWEI Ecosystem. ويعتمد هذا التطيبق الذكي على خدمات الحوسبة السحابية HUAWEI Cloud Computing، لتوفير العديد من الحلول الذكية لركاب السيارة مثل مساعد هواوي HUAWEI Smart Assistant.

كما تتيح خدمات HMS للسيارات الفرصة للسائقين لاستخدام تطبيقات الهاتف على شاشة السيارة الكبيرة دون الحاجة لتثبيتها، والتي تمكنهم من قراءة الأخبار والاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات وتجربة الألعاب أيضأ. ويمكن أيضاً للمستخدمين الحصول على تطبيقاتهم المفضلة عبر متجر التطبيقات المصمم خصيصاً للسيارة.

وعلق ريتشارد يو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي "أنا سعيد للغاية بالإعلان عن توفير قائدي سيارات مرسيدس بنز S-Class بفرصة تجربة أحدث خدماتنا "HMS للسيارات"، حيث سيتمكنوا من الاستمتاع بتجربة قيادة وسفر متميزة. وسنعمل في هواوي على تطوير خدمات HMS للسيارات بشكل مستمر لنقدم تجربة استخدام عالية الجودة للجميع، كجزء من منظومة HMS المتطورة للتطبيقات والتي تستخدم أحدث خدمات هواوي السحابية HUAWEI Cloud Computing".

ويأتي إعلان هواوي عن هذه الخدمة ضمن جهودها المستمرة في تطوير منظومة HUAWEI Ecosystem عبر الأجهزة والخدمات بشكل متكامل، حيث تتمتع أجهزتها بقدرات اتصال فائقة وذات إمكانيات ومواصفات متطورة لتعزيز مفهوم Huawei Seamless AI Life، علاوة على تطوير هواوي لأنظمة تلك الأجهزة لتوفر المستخدمين بتجربة استثنائية. ويعكس هذا الإطلاق أيضاً عن حرص هواوي على التعاون مع أكبر الشركات العالمية لتقديم حلول تكنولوجية متوفقة للمستخدمين حول العالم.

وطبقاً للتقارير المنتشرة، ستكون هذه الخدمة متاحة لسيارات مرسيدس بنز S-Class موديل 2021 بأنواعها S400L وS450L وS500L.