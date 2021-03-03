تكنولوجيا: DJI تعلن رسمياً عن طائرة FPV السينمائية بسعر 1299 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة DJI رسمياً عن أحدث إصداراتها من طائرات drone، حيث تقدم الشركة اليوم طائرة FPV السينمائية بسعر 1299 دولار.

تنطلق طائرة FPV السينمائية من DJI بميزة تصوير بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، كما تنطلق مع إصدار جديد من النظارات ووحدة تحكم في الحركة إختيارية.

تتميز طائرة FPV بتكوينات تجمع بين مميزات الطائرات السينمائية وطائرات السباق، إلا أنها تستهدف بشكل أكبر التصوير السينمائي.

وتأتي الطائرة مع تطبيق DJI Virtual Flight الذي سيدعم المستخدمين من المبتدئين في التدريب على إستخدام الطائرة قبل بدء الطيران، كما يدعم المستخدم في ضبط إعدادات الطائرة.

كما تأتي طائرة FPV بالعديد من أنماط ومهارات الطيران، على أن يدعم النمط الأول التقليدي طائرة FPV في التحليق مثل طائرات DJI الأخرى، حيث ترتكز على نظام GPS لتحديد المواقع، كما تأتي بمستشعرات تدعم الطائرة في تجنب العوائق أثناء الطيران، لذا ستبدأ FPV في إبطاء السرعة مباشرة عند مواجهة أي عائق.

أيضاً سيتاح للمستخدمين إختيار نمط طيران يدوي بالكامل للتحليق عن طريق إزالة عجلات الطائرة وتفادي العوائق والتحكم في السرعة يدوياً عن طريق تعطيل المستشعرات.

كما يتوفر نمط Sport الثالث الذي يتوسط الأنماط السابقة، حيث يقدم للمستخدم حرية أكبر في التحكم والتحليق بالطائرة مع دعم معايير الآمان، أيضاً تدعم الطائرة مساعد رقمي لميزة العودة للمنزل، والإقلاع والهبوط.

وتصل طائرة FPV إلى سرعة 140 كم / ساعة، كما تؤكد DJI على أن الطائرة تأتي بقدرة على الإنطلاق من 0-100 كم / ساعة خلال 2 ثانية، كما تدعم التحليق لمدة 20 دقيقة بعد شحنة بطارية واحدة.

وتدعم الطائرة إلتقاط صور ثابتة بدقة 4K ومعدل 60 إطار لكل ثانية، كما تأتي بنظام GoPro RockSteady للتثبيت، وتتميز الكاميرة بمجال رؤية بزوايا 150 درجة، وتدعم التصوير بالحركة البطيئة عند 120 إطار لكل ثانية بدقة 1080 بيكسل، كما تدعم تخزين الصور بتنسيق H.265 أو H.264 لشغل مساحة أقل في الذاكرة.

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