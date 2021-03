ملياردير ياباني يبحث عن أشخاص للذهاب معه إلى القمر

دبي - يزن راشد - دعا الملياردير الياباني (يوساكو مايزاوا) Yusaku Maezawa الجمهور للتقدم بطلب للحصول على مكان في مركبة الإطلاق Starship في مهمته الخاصة حول القمر.

ويريد مايزاوا التواصل مع جمهور أوسع وأكثر تنوعًا بعد عامين من إعلانه أنه ذاهب مع مجموعة مختارة من الفنانين.

وقال ميزاوا: أريد أن ينضم أشخاص من جميع الخلفيات، حيث يتكون العدد الإجمالي من 10 إلى 12 شخصًا، لكنني أدعو 8 أشخاص للحضور في هذه الرحلة.

وتبلغ ثروة مايزاوا، مؤسس أكبر متجر تجزئة للأزياء عبر الإنترنت في اليابان، نحو 2 مليار دولار.

وتم الكشف عنه كأول مسافر وقع عقدًا مع مركبة الإطلاق Starship التابعة لشركة سبيس إكس في عام 2018 خلال حدث مع الرئيس التنفيذي (إيلون ماسك) Elon Musk في مقر الشركة.

وأعلن مايزاوا، جامع الأعمال الفنية، خلال ذلك الحدث عن مشروع Dear Moon، الذي يهدف إلى جلب بين ستة إلى ثمانية فنانين من جميع أنحاء العالم للانضمام إليه في مهمة طيران إلى سطح القمر تستغرق ستة أيام تقريبًا في وقت ما في عام 2023.

وقال ميزاوا في ذلك الوقت: يُطلب من هؤلاء الفنانين إبداع شيء ما بعد عودتهم إلى الأرض.

وفي مقطع فيديو جديد، قال ميزاوا: إن الخطة تطورت منذ ذلك الحين، مضيفًا أنه ربما يمكن تسمية كل شخص يقوم بعمل إبداعي بأنه فنان.

وكانت تحديثات المشروع شحيحة خلال العامين الماضيين، وأطلق مايزاوا في شهر يناير 2020 حملة غريبة للبحث عن شريكة أنثى ترافقه في رحلته حول القمر.

وتلقى موقع الويب الخاص بالمسابقة 27722 طلبًا، وتم تعيين خدمة البث اليابانية AbemaTV لتوثيق المهمة في برنامج تلفزيوني واقعي يسمى Full Moon Lovers.

وبعد أسابيع، تم إلغاء العرض، وألغى مايزاوا بحثه لأسباب شخصية، Due to personal reasons, I have informed AbemaTV yesterday with my decision to no longer participate in the matchmaking documentary, hence requested for the cancellation of the show. — 前澤友作┃月旅行に8名ご招待 (@yousuck2020) January 30, 2020 لطاقم AbemaTV وجميع المتقدمين.

وتمثل مركبة الإطلاق Starship الجيل التالي من نظام صاروخ المريخ القابل لإعادة الاستخدام بالكامل من شركة سبيس إكس المصمم لنقل البشر وما يصل إلى 100 طن من البضائع في مهام مستقبلية إلى الفضاء السحيق.

وافتقر إعلان مايزاوا الجديد إلى أي تفاصيل حول كيفية تدريب رواد الفضاء المختارين، لكنه أوضح أنه يتحمل سعر التذكرة التي لم يتم الكشف عنها، قائلًا: أدفع مقابل الرحلة بأكملها، وقد اشتريت جميع المقاعد، لذا ستكون رحلة خاصة.

وقال: إن الأمر يستغرق ثلاثة أيام للوصول إلى القمر، حيث تدور Starship خلفه وتبدأ رحلتها التي تستغرق ثلاثة أيام إلى الأرض.

وقال ماسك: وفقًا للجدول الزمني، فإن أول رحلة مدارية لمركبة Starship يمكن أن تأتي في نهاية عام 2021.

وفي العام الماضي، قال ماسك: إن Starship بحاجة إلى القيام بمئات المهام مع الأقمار الصناعية قبل حملها الأشخاص على متنها.