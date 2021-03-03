شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو زهقت منه .. طريقة حذف حسابك من فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا وصلت إلى مرحلة أردت فيها حذف حسابك من فيسبوك ولم تعد تريده، فيمكنك فعل ذلك لأن فيسبوك يعطيك هذا الخيار، لكن، قبل أن تحذف جميع تلك الصور والمنشورات والروابط، ينبغي عليك تحميل معلوماتك الشخصية من فيسبوك، حيث يحتوي أرشيف فيسبوك على جميع ما يتعلق بمعلوماتك المتصلة بحسابك، بما في ذلك صورك وتاريخ المحادثات وعناوين بروتوكول الإنترنت وبيانات التعرف على الوجه وأي من الإعلانات التي ضغطت عليها، وغيرها من الأمور الأخرى.

جميع هذه المعلومات والبيانات كبيرة الحجم وينبغي عليك أن تحتفظ بوسيلة للوصول إليها، ويمكنك فعل ذلك من خلال الخطوات التالية عن طريق الويب:

1- اضغط على السهم الموجه إلى الأسفل الموجود في أعلى الزاوية اليسرى.

2- اذهب إلى الإعدادات والخصوصية ثم إلى الإعدادات.

3- في العمود الموجود إلى اليمين، اضغط على "معلوماتك على فيسبوك".

4- ابحث في وسط الصفحة عن خيار "تنزيل معلوماتك" ثم اضغط عليه.

5- يمكنك اختيار أي من المعلومات التي تريد تحميلها (أو يمكنك تحميلها جميعها). توجد في أعلى الصفحة قوائم منسدلة تتيح لك وضع فترة زمنية معينة بين تاريخين (إن أردت)، حمل بياناتك بصيغة HTML أو JSON واختبر الجودة من بين العالية أو المتوسطة أو المنخفضة.

6- عندما تكون جاهزاً، اضغط على "أنشئ ملفاً"، وسيتم إشعارك عبر البريد الإلكتروني عندما يكون ملفك جاهزاً.

بعد أن تنتهي من تحميل أرشيفك، سيصبح بإمكانك حذف حسابك، لكن تذكر أنك عندما تحذف حسابك، لن تستطيع استرجاعه.

عندما تكون مستعداً لحذف حسابك، عد إلى صفحة "معلوماتك على فيسبوك" واضغط على "إلغاء التنشيط والحذف".

يمكنك الآن أن تختار ما بين إلغاء تنشيط حسابك بصفة مؤقتة أم حذفه بشكل دائم.

إذا أردت حذف الحساب، اضغط على خيار "حذف الحساب" الموجود في تلك الصفحة، أو اضغط على هذا الرابط الذي سيأخذك إلى صفحة حذف الحساب نفسها.

وستحصل على فرصة أخرى هنا لتحميل أرشيفك أو اختيار إلغاء التنشيط بدلاً من الحذف، وحالما تضغط على "حذف الحساب"، سيتم وسم حسابك ليتم حذفه وسيصبح غير متاح للآخرين الذين يستخدمون فيسبوك.

وتقول فيسبوك إنها تؤجل عملية الحذف لبضعة أيام من طلب ذلك، وإذا سجلت الدخول أثناء تلك الفترة، سيتم إلغاء طلب الحذف الذي أقدمت عليها، لذلك عليك ألا تسجل الدخول وإلا ستضطر إلى البدء بإجراء العملية من جديد.