شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إضافة أصدقاء فى عالم "Minecraft" الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد "Minecraft" هي لعبة مصممة خصيصًا لتلعبها مع الأصدقاء، فعند اللعب معهم، يمكنك التعاون في مشروع بناء كبير، أو سرد قصص ملحمية للعب الأدوار، أو ببساطة إظهار المظهر المخصص لشخصيتك، وإذا كنت تلعب "Minecraft: Bedrock Edition" على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، أو أي إصدار على هاتفك أو وحدة التحكم في الألعاب، فإن إضافة الأصدقاء أمر سهل، ونقدم كيفية القيام به عبر الأنظمة الأساسية ودعوتهم لاستكشاف "Minecraft" معًا، وفقا لما ذكرته صحيفة "business insider".

1. إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، فقم بإنشاء حساب مايكروسوفت مجاني، وسيكون لدى مستخدمي Xbox حسابًا تلقائيًا، فإنه مطلوب حساب مايكروسوقت الخاص بك للعب المتقاطع، وإذا كنت تستخدم وحدة تحكم، فستحتاج أيضًا إلى اشتراك عبر الإنترنت مثل Xbox Live أو Nintendo Switch Online.

2. بعد إنشاء حساب مايكروسوفت الخاص بك، قم بتشغيل "Minecraft" واضغط فوق "تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft"، واتبع التعليمات لتسجيل الدخول وربط حساب مايكروسوفت الخاص بك باللعبة.

3. اختر عالمًا موجودًا أو أنشئ عالمًا جديدًا وابدأ لعبتك، وبمجرد التحميل إلى العالم، افتح قائمة الإعدادات داخل اللعبة.

4. انتقل إلى أقصى اليمين وحدد "دعوة إلى اللعبة".

5. في الشاشة التالية، حدد خيار "Find Cross-Platform Friends".

6. ابحث عن صديقك باستخدام معرف Minecraft أو علامة اللاعب، ثم حدد "إضافة صديق"، يمكنك أيضًا استخدام تطبيق Xbox One لإضافة أصدقاء بغض النظر عن النظام الأساسي، وإذا كانت كتابة علامات اللاعب المعقدة على وحدة التحكم الخاصة بك ليست مثالية.

7. حدد المربع لتحديد الصديق، واضغط فوق "إرسال دعوة واحدة".