شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحدث Gmail وتطبيقات iOS الأخرى لأول مرة منذ شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت جوجل بتحديث تطبيق Gmail على منصة iOS لأول مرة منذ شهور، إلى جانب تطبيق Meet وجداول البيانات والمستندات والتقويم والمهام، وبصرف النظر عن Tasks التى تدعم الآن عناصر واجهة المستخدم على iOS 14، فهذه تحديثات طفيفة تتمحور حول إصلاحات الأخطاء وتحسينات الأداء.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فإنها المرة الأولى التى تطرح فيها جوجل إصدارات جديدة من هذه التطبيقات منذ أن بدأت أبل فى إجبار مطورى الطرف الثالث على إرسال ملصقات التغذية الخاصة بالخصوصية، وقد قامت بتحديث العديد من تطبيقات YouTube فى فبراير.

ومع ذلك، لا تزال بعض تطبيقات Googleعلى منصة iOS الرئيسية الأخرى غير محدثة، حيث لم تُجر الشركة أى تغييرات على تطبيق Chrome منذ نوفمبر، كما طرحت جوجل أحدث إصدار من تطبيق Drive لمنصة iOS فى السابع من ديسمبر، أى قبل يوم من جعل أبل تسميات الخصوصية إلزامية، فيما تتضمن صفحة Drive App Store الآن تسمية خصوصية، لكن Chrome لا يتضمن ذلك.