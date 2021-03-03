شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق أول مركبة جوية قتالية بدون طيار أسرع من الصوت فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه تم تجهيز UCAV بمقطع عرضي منخفض للرادار وتوقيع بالأشعة تحت الحمراء، وهو مصمم لأدوار قتالية أو استطلاع متعددة.

وتقول الشركة، إنها تلقت بالفعل أكثر من 100 طلب مسبق لشراء آلة الحرب، والتي تتراوح تكلفتها بين 9 ملايين و16 مليون دولار.

وتقول الشركة أيضًا، أن Arrow يمكنه الإطلاق بشكل مستقل أو يمكن التحكم فيه عن بُعد بواسطة جهازي تحكم في المحطة الأرضية.

ولعل ما يجعل هذه الآلة مميزة للغاية هو أنها أول من يسافر أسرع من سرعة الصوت، وهي 1 ماخ، ولكن يمكن أن يصل السهم إلى ماخ 2.1.

تخطط Kelley Aerospace لتكون لاعباً كبيراً في المنطقة الأسرع من الصوت، وقد تكون Arrow UCAV هو الدافع الذي تحتاجه للسيطرة، وفي حفل إطلاق في سنغافورة في ديسمبر 2020، كشفت الشركة أنها تقوم أيضًا بتطوير طائرة أعمال أسرع من الصوت.