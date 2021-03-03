شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين جهازي iPad Air 2020 وiPad Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل خلال أكتوبر الماضى عن جهاز iPad Air 2020 والذي وفر تصميم جديد يشبه تصميم iPad Pro، فضلا عن اشتراك الجهازين فى العديد من المميزات، إلا أنه يأتى بسعر أقل بحوالى 200 دولار، وفيما يلي نعرض أبرز الاختلافات بين الجهازين لتحديد الفارق بينهما كما يلي:

المعالج:

يعمل جهاز iPad Air 2020 بمعالج A14 الأحدث، وهو نفسه المعالج الذي تعمل به هواتف آيفون 12، بينما يعمل جهاز iPad Pro بمعالج "A12Z"، وهو ما يعنى أن مستخدمى جهاز iPad Air سيحصلون على تحديث نظام التشغيل iPadOS لعدة سنوات قادمة.

الشاشة:

يأتى iPad Air 2020 بشاشة Liquid Retina بقياس 10.9 بوصة، وهي الشاشة نفسها التى يأتى به جهاز iPad Pro، حيث يتميز كلا الشاشتين بالدقة العالية مع احتواءهما على طلاء مضاد للانعكاس.

خيارات الألوان:

يأتى جهاز iPad Air 2020 بالمزيد من خيارات الألوان التى تشمل: الرمادى والفضى والذهبى الوردى والأخضر والأزرق السماوي، بعكس جهاز iPad Pro الذي يتوفر بلونين فقط هما: الرمادى والفضي.

عمر البطارية:

يتمتع جهاز iPad Air 2020 بعمر بطارية مثل جهاز iPad Pro بقياس 11 بوصة، حيث يصل عمر البطارية فى كلا الجهازين إلى 10 ساعات عند تصفح الويب باستخدام شبكة الواى فاى أو بث الفيديو، وكلاهما مصنف لمدة 9 ساعات عند استخدام اتصال البيانات.