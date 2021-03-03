شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركات التكنولوجيا قد تفى بمتطلبات رأس المال بعد تشديد الرقابة على الإقراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قوه شو تشينج، رئيس لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية (CBIRC)، إنه من المتوقع أن تفي شركات التكنولوجيا المالية الصينية بمتطلبات كفاية رأس المال في غضون عامين كحد أقصى.

قال جو إن المقرضين الصغار وشركات التمويل الاستهلاكي والبنوك التي تديرها منصات الإنترنت يجب أن يكون لديها رأس مال كاف مثل المؤسسات المالية الأخرى.

وقام المنظمون الماليون الصينيون بتطبيق عدد كبير من الإجراءات منذ العام الماضي لتشديد الرقابة على ممارسات الإقراض عبر الإنترنت في البلاد، لا سيما شركات التكنولوجيا التي تتطلع إلى التوسع في المجال المالي ، مبتعدة عن نهج عدم التدخل في السابق.

وأدت هذه الحملة إلى إفساد الاكتتاب العام الأولي لمجموعة Ant Group البالغة قيمته 37 مليار دولار العام الماضي ، وشهدت الشركة التابعة لشركة علي بابا للتكنولوجيا المالية وضع خطط للتحول إلى هيكل شركة مالية قابضة.

قال جو "بدء عمل تجاري يحتاج إلى رأس مال، وكذلك بدء عمل تجاري مالي".

"طالما أن منصات الإنترنت تجري عمليات مالية، فإن متطلبات نسبة كفاية رأس المال عليها يجب أن تكون مماثلة للمؤسسات المالية."

وحدد المنظمون الماليون فترات سماح مختلفة لمنصات الإنترنت المختلفة، وفقًا لما ذكره Guo، وأوضح أن البعض أمامه حتى نهاية 2020 والبعض الآخر حتى منتصف 2021 للوفاء بمتطلبات كفاية رأس المال.

وأضاف جو "ولكن في غضون عامين كحد أقصى، (كفاية رأس المال) يجب أن تعود جميع المنصات إلى مسارها الصحيح".

فيما يتعلق بإعادة هيكلة Ant Group ، قال Guo إنه لا توجد قيود على الأعمال المالية التي تطورها ولكن يجب تنظيم جميع أنشطتها المالية بموجب القوانين.

أفادت وكالة رويترز الأسبوع الماضي أن آنت جروب تجري محادثات مع مساهمين آخرين في وحدتها الجديدة للتمويل الاستهلاكي لتعزيز رأس مال الشركة في الوقت الذي تستعد فيه شركة التكنولوجيا المالية العملاقة للانضمام إلى أعمال الإقراض الصغيرة المربحة.

وستحتاج إلى رأس مال إضافي قدره 30 مليار يوان (4.64 مليار دولار) لتلبية المتطلبات التنظيمية، وفقًا للتقرير.