شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المستثمرون يمهلون "تليجرام" أسبوعين لدفع تعويضات مالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث مستثمرو مؤسسة Da Vinci Capital إلى مؤسس ميسنجر "تليجرام" بافل دوروف، ونائبه، إيليا بيريكوبسكي، برسالة يطلبون فيها تعويض خسائر تكبدوها نتيجة فشل مشروع TON، وهو مشروع العملة الافتراضية التابع للشركة.

وفقا لما ذكره موقع "RT"، وقال المستثمرون في رسالتهم إن خسائرهم بلغت 100 مليون دولار، وأفادت بذلك الثلاثاء 2 مارس صحيفة "فوربس" نقلا عن مصادر لها في المؤسسة.

وحسب الصحيفة فإن المستثمرين أمهلوا "تليجرام" أسبوعين لدفع تعويضات مالية وقالوا إنهم سيرفعون دعوى ضد شركتي "تليجرام" و" تون" إلى المحكمة في حال رفض "تليجرام "دفع المبلغ المذكور.

وقال ناطق باسم مؤسسة Da Vinci Capital إنهم سيرفعون الدعوى القضائية إلى محكة لندن ومحكمات أخرى.

وحسب الصحيفة فإن Da Vinci Capital كانت من أكبر الجهات المستثمرة في مشروع "تون" بصفته مشروعا لـ "البلوك تشين" أو بالأحرى العملة الافتراضية التابعة لـ "تليجرام" والمنافسة لعملة "البيتكوين الافتراضية.

يذكر أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد رفعت عام 2019 دعوى قضائية ضد "تليغرام" إثر طرح الشركة بشكل أولي عملتها الرقمية "غرام" أتاحت لها جذب استثمارات بقيمة قرابة 1.7 مليار دولار.

واعتبرت الهيئة أن "تليجرام" انتهكت بذلك قانون الأوراق المالية لأنها لم تسجل طرح العملة بشكل صحيح.

وأدى ذلك إلى إحباط خطط "تليجرام" لطرح عملتها وأسهمها الافتراضية في السوقين الأمريكية والعالمية.