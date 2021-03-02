شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل عمليات تمهيدية لرواد الفضاء خارج المحطة الفضائية لتركيب البطاريات والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "RT"، يتوقع أن تركب البطاريات الجديدة في مارس الجاري، ويذكر أن البطاريات الشمسية الحالية تعمل بشكل طبيعي.
لكن خبراء ناسا لاحظوا بعض البوادر لاستهلاكها، إذ أن بعضها بدأ العمل في ديسمبر عام 2000 ولم يستبدل إلى الآن.
ويتوقع أن تخرج الأمريكية، كاتلين روبنز، مع زميلها الياباني، سويتي نوغوتي، مرة أخرى في 5 مارس الجاري إلى الفضاء المكشوف ليستمرا في تنفيذ عمليات تركيب البطاريات الشمسية.
يذكر أن طاقم المحطة الفضائية يضم حاليا إلى جانب 4 رواد أمريكيين ورائد ياباني رائدي الفضاء الروسيين، سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود سفيرتشوف، وسينضم إليهم رائدا الفضاء الروسيان الآخران في 9 أبريل بعد إطلاق مركبة الفضاء الروسية المأهولة.