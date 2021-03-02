شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة كورية تطور أسرع وحدة اتصال "واى فاي" لاسلكية فى العالم للمركبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "إل جى إنوتك" (LG Innotek) الكورية الجنوبية، المطورة لمكونات الاتصالات اللاسلكية، اليوم الثلاثاء، عن تطويرها جيلا جديدا من وحدات الاتصال بشبكات "واى فاي" اللاسلكية ذات التردد الراديوى المتقدم، والتى تعد الأسرع من نوعها فى العالم، المخصصة للاستخدام داخل المركبات.

وذكرت صحيفة "كوريا تايمز" الكورية الجنوبية، أن وحدة اتصالات "واى فاي" الجديدة تعتمد على عرض نطاق ترددى أكبر - وهى الأولى من نوعها فى هذه الصناعة - مما يضع آمالا على تحسين الشركة لوجودها فى قطاع إنتاج وحدات الاتصالات المستخدمة فى المركبات، والذى تهيمن عليه حاليا الشركات اليابانية.

وذكرت الشركة - فى بيان اليوم - أنها نجحت فى تطوير وحدة الاتصالات "واى فاى 6 إي" ( Wi-Fi 6E) تعتمد على عرض نطاق ترددى سعة 6 جيجا هيرتز من أجل توفير سرعات نقل بيانات أسرع بثلاث مرات عن وحدة الاتصالات "واى فاى 5" الحالية.

وأضافت أن المركبات التى ستكون مزودة بوحدة اتصالات "واى فاى 6 إي" الجديدة ستسمح لركابها بالاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات ذات الجودة العالية، ولعب الألعاب الرقمية المعتمدة على تقنيات الواقع المعزز أو الواقع الافتراضي.

وأشارت إلى أن وحدات الاتصال الجديدة، التى تقدم تحسنا فى كل من الأداء والاستمرارية، تبنى على قدراتها التطويرية فى تقنيات الاتصالات داخل المركبات منذ 2005.

وتوفر سرعات نقل للبيانات تصل إلى 2ر1 جيجا بيتس فى الثانية، وتتصل بالشبكة فى غضون 2 ملى ثانية، وهى أسرع سبع مرات عن السرعات الحالية، كما أنها خالية من المشاكل المتعلقة بالتخزين المؤقت التى تظهر عند تشغيل مقاطع الفيديو عالية الدقة، كما توفر وحدة الاتصال الجديدة استخداما مرنا للإنترنت عند الاتصالات المتعددة.

وتتحمل وحدة الاتصال الجديدة تغيرات درجات الحرارة من 40 درجة مئوية تحت الصفر إلى 85 درجة مئوية، مما يجعلها تصمد فى درجات الحرارة المنخفضة فى الشتاء، وتتحمل الحرارة الناتجة عن نقل البيانات.

وأشارت الشركة إلى أنها تتوقع تسويق وحدات الاتصال الجديدة فى عام 2022، وتخطط للقيام بعروض ترويجية مشتركة تستهدف صانعى مكونات السيارات العالميين فى أمريكا الشمالية وأوروبا واليابان والصين.

يشار إلى أن الطلب على وحدات الاتصال عبر شبكات "واى فاي" اللاسلكية المستخدمة داخل المركبات سينمو بنسبة 70 فى المائة ليصل إلى 3ر87 مليون وحدة فى عام 2025، مقابل 2ر51 مليون وحدة فى عام 2020، بحسب تقديرات شركة "تكنو سيستمز ريسيرتش" البحثية المتخصصة فى سوق الأنظمة الخاصة بالمركبات.