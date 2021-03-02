شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيفون 13 سيمتلك "نوتش" أصغر وبطارية أكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد لا تعلن أبل عن أيفون 2021 حتى النصف الثانى من العام، لكن هذا لم يوقف ظهور الشائعات، وذلك مع صدور تقرير جديد هذا الأسبوع من المحلل الشهير Ming- Chi Kuo، وفى ملاحظة حصلت عليها MacRumors، قال Kuo إن أبل ستطلق أربعة طرز مختلفة من أيفون فى عام 2021 والتى ستكون بنفس أحجام تشكيلة 2020.

وهذا يعنى أن النسخة الصغيرة ستستمر لمدة عام آخر على الأقل، وقد أكد Kuo تقريرًا صدر الشهر الماضى من شركة التسريب المعروفة Max Weinbach وآخرين، أن طرازات أيفون 13 Pro ستتميز بكفاءة استخدام الطاقة 120 هرتز LTPO (أكسيد متعدد الكريستالات منخفض الحرارة)، وستشمل طرز Pro أيضًا كاميرا محدثة فائقة الاتساع تتميز بفتحة عدسة f / 1.8 أسرع تتضمن ضبط تلقائى للصورة.

ولن تتميز طرازات 2021 بتصميم مختلف تمامًا عن نظيراتها لعام 2020، ومع ذلك، وبفضل بعض الاختراقات الهندسية الصغيرة، ورد أنها ستشمل بطاريات أكبر ونوتش أصغر، وقال Kuo إن أيفون لن ينتقل إلى USB- C فى عام 2021، لكن أبل لن تقدم هاتفًا هذا العام لا يتضمن أى منافذ على الإطلاق.

وداخليًا، ستحتوى جميع الهواتف الأربعة على مودم Qualcomm X60 5G، ويعتبر راديو 5 نانومتر أصغر حجمًا وأكثر كفاءة فى استخدام الطاقة من مودم X55 الموجود فى تشكيلة أيفون 12.

والجدير بالذكر أن الملاحظة لا تذكر أى إشارة إلى قيام أبل بإضافة ماسح ضوئى لبصمات الأصابع إلى طرازات 2021، ووفقًا لتقرير نشره مارك غورمان من Bloomberg فى بداية العام، كان ذلك أحد التحديثات الرئيسية التى كانت شركة أبل تفكر فيها لعام 2021.

ويبدو أيضًا أن Touch ID غير مطروح على الطاولة، حيث أشار Kuo إلى أن الشركة لا تخطط لذلك خذ صفحة من iPad Air وادمج التكنولوجيا فى زر الطاقة فى طراز 2021.

وتتضمن ملاحظة Kuo أيضًا بعض الحكايات حول تشكيلات أيفون 2022 و2023 من أبل، ووفقًا للمحلل، ستتميز بعض طرازات أيفون على الأقل العام المقبل بقطع شاشة مثقبة على غرار Samsung، وسيعتمد ما إذا كانت المجموعة بأكملها ستتخلى عن الدرجة المثيرة للانقسام من أبل على عائدات إنتاج اللوحة.

ولم يقل Kuo ما الذي ستعنيه هذه الخطوة بالنسبة إلى Face ID، ويقال إن شركة آبل تعد أيضًا نموذجًا جديدًا SE مع اتصال 5G ومعالج أسرع يمكن للشركة إصداره فى النصف الأول من عام 2022.