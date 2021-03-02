تكنولوجيا: ابل تخطط لإطلاق هاتف أيفون قابل للطي بحجم 7.5 إلى 8 إنش في 2023

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت عملاق التكنولوجيا ابل في العمل على تطوير الإصدار الأول من هواتف الأيفون القابلة للطي، حيث كشف تقرير جديد على أن الهاتف سيتميز بحجم شاشة يتراوح بين 7.5 إلى 8 إنش.

إستعرضت أحدث التقارير المشروعات الجديدة التي تعمل ابل على تطويرها في الوقت الراهن، والتي تتضمن سلسلة هواتف iPhone 13، وسيارة كهربائية جديدة، مع إصدار الشركة الأول من الهواتف القابلة للطي.

ولقد أوضح Ming-Chi Kuo في تقريره الأخير أن خطط ابل لإطلاق هاتفها القابل للطي في 2023 ستعتمد على قدرة عملاق التكنولوجيا ابل على معالجة المشكلات التكنولوجية التي تظهر في هذه الفئة من الهواتف، وأيضاً قدرة ابل على معالجة مشاكل الإنتاج الضخم.

كما أكد المحلل Ming-Chi Kuo عى أن هاتف الأيفون القابل للطي مازال في مرحلة البحث والتطوير في الوقت الراهن، لذا لم تبدأ الشركة بشكل رسمي في تنفيذ الهاتف.

يذكر أن شركة ابل تعمل بالتعاون مع سامسونج وLG لتطوير شاشات OLED بتصميم مرن قابل للطي، كما أشارت تسريبات أخرى إلى أن الشاشة ستتراوح بين حجم 7.3–7.6 إنش لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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