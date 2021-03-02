تكنولوجيا: لينوفو تؤكد رسمياً على مواصفات معالجات AMD Ryzen PRO 7 5850U و Ryzen 5 5650U

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة لينوفو رسمياً على خططها لإطلاق أجهزة ThinkPads جديدة تتميز بسلسلة معالجات AMD Ryzen Pro 5000، كما إستعرضت مواصفات معالجات AMD Ryzen PRO 7 5850U و Ryzen 5 5650U الجديدة.

كشف تقرير نشر مؤخراً على موقع Hewlett Packard عن سلسلة معالجات AMD الجديدة التي تستهدف الأجهزة المحمولة، واليوم تؤكد لينوفو على المعالجات كما تستعرض مواصفات هذه الإصدارات قبل الإعلان الرسمي.

ومن المقرر أن تقدم لينوفو تحديث جهاز ThinkPad T14s باثنان من معالجات AMD Ryzen PRO، حيث يأتي معالج Ryzen 5 PRO 5650U بعدد 6 من الأنوية و 12 thread كما يقدم سرعة 4.2 GHz، كما يتوفر إصدار مميز بعدد 8 من الأنوية والذي يعرف بمعالج Ryzen 7 PRO 5850U ويدعم سرعة 4.4 GHz.

كما تدعم معالجات AMD Ryzen PRO 7 5850U و Ryzen 5 5650U قدرة TDP من 10 إلى 25 واط، أيضاً مازالت بعض من مواصفات هذه المعالجات غير دقيقة حتى الآن، حيث لم توضح المواصفات ما إذا كانت المعمارية المميزة للمعالجات هي نفس المعمارية التي قدمت بها الإصدارات الأصلية من سلسلة معالجات Ryzen 5000U التي جاءت بمعمارية Zen2 و Zen3.

أيضاً من المتوقع أن تأتي وحدة المعالجة لرقاقة Ryzen PRO 5000U بعدد 8 من الأنوية في كرت الشاشة، بينما تشير التوقعات إلى أن رقاقة 5650U ستضم 7 من الأنوية.

يذكر أن AMD تعقد حدث غداً للإعلان عن كرت الشاشة Radeon RX 6700 XT، إلا أن التوقعات تشير إلى أن Ryzen PRO لن تكون من بين الإعلانات المرتقبة غداً.

المصدر

اعلان





