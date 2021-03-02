شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يطرح ميزة Live Rooms .. كيف تستخدمها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح تطبيق مشاركة الصور الشهير انستجرام ميزة جديدة لمستخدميه تسمى Live Rooms، حيث تتيح هذه الميزة لمستخدمى انستجرام البث المباشر من خلال بث الفيديو مع ما يصل إلى ثلاثة مستخدمين آخرين، وهذا يعنى أنه سيتمكن أربعة مستخدمين كحد أقصى من التفاعل عبر فيديو مباشر ليراه جميع متابعيهم.

وفى وقت سابق، سمح التطبيق لمستخدمين فقط بالظهور مباشرة فى وقت واحد، ولبدء البث المباشر مع ما يصل إلى ثلاثة مستخدمين آخرين، إليك ما عليك القيام به:

1.افتح انستجرام.

2. اسحب لليسار.

3. اضغط على خيار الكاميرا الحية.

4. أضف عنوانًا وانقر على أيقونة الغرف.

5.شاهد طلبات كل شخص حاول التواصل معك.

6.بدلاً من ذلك، ابحث عن ضيف لإضافته.

والجدير بالذكر أن الأشخاص الذين تم حظرهم من قبل أى من المشاركين النشطين فى Live Room لن يتمكنوا من الانضمام إلى Live، وأيضًا، لن يتمكن الضيوف الذين لديهم إمكانية الوصول المباشر بسبب انتهاك إرشادات المنتدى من الانضمام إلى غرفة Live Room.

وستتوفر أيضًا الميزات المتوفرة حاليًا للمضيفين المباشرين، مثل القدرة على الإبلاغ عن التعليقات وحظرها، وتطبيق عوامل تصفية التعليقات لمضيفى الغرف الحية، وقال انستجرام : "نأمل أن تؤدى مضاعفة البث المباشر إلى فتح المزيد من الفرص الإبداعية - ابدأ برنامجًا حواريًا، أو استضف جلسة ازدحام، أو شارك فى الإنشاء مع فنانين آخرين، أو استضف المزيد من الأسئلة والأجوبة أو البرامج التعليمية مع متابعيك، أو فقط استمتع بالمزيد قال انستجرام فى منشور مستنقع يعلن عن هذه الميزة.