M1 .. تلفاز MicroLED قابل للطي بقياس 165 إنشًا

دبي - يزن راشد - كشفت شركة الإلكترونيات الاستهلاكية C SEED النقاب عن تلفاز M1 بشاشة بقياس 165 إنشًا الذي يمكن طيه ويختفي في الأرض عندما لا يكون قيد الاستخدام.

وبلمسة زر واحدة، يرتفع عمود بصمت من الأرض ويتكشف ليكشف عن شاشة MicroLED الهائلة بدقة 4k، والمثبتة بقاعدة من الألومنيوم.

وتتكون الشاشة من خمس لوحات MicroLED منفصلة، التي عند تثبيتها في مكانها تبدو وكأنها شاشة عرض موحدة مع طبقات غير مرئية.

وتقول الشركة المصنعة: إن MicroLED أكثر إشراقًا من OLED وتقدم مزايا التباين العالي واللون الأسود العميق نفسها، لكن دون احتراق البكسلات.

ويتم بيع تلفاز M1 بسعر 400 ألف دولار، لكن السعر لا يشمل عملية التثبيت، التي تتطلب مساحة كافية لإخفاء التلفاز تحت الأرض.

وتقول الشركة عبر موقعها الإلكتروني: تفتح الأرضية بضغطة زر ويرتفع عمود من الألومنيوم المشكل آليًا من الأرض في غضون ثوانٍ ليصبح لديك شاشة بقياس 165 إنشًا تزود المستخدمين بتجربة ترفيهية غامرة.

ومن المقرر تسليم M1 للعملاء اعتبارًا من الربع الثالث من هذا العام، وتدعي C SEED أن التلفاز يمثل الخطوة التالية الرائدة في مجال المشاهدة المنزلية، مما يمثل تطورًا بالمقارنة مع أجهزة التلفاز المثبتة على الجدران.

وقال (ألكسندر سواتيك) Alexander Swatek، الشريك الإداري في C SEED: تعتبر شاشات التلفاز الكبيرة المثبتة على الحائط في هذه البيئات مفارقة تاريخية في التصميم الداخلي الحديث، لذلك، اتخذت C SEED مسارًا مختلفًا تمامًا وابتكرت تصميمًا ثوريًا.

ويتوفر M1 بألوان مختلفة، بما في ذلك الذهبي والأسود والفضي مع إمكانية اختيار الإطارات لتناسب جميع الأذواق ومتطلبات المساحة والإعدادات.

وقال سواتيك: يوفر M1 ترفيهًا فريدًا بجودة رائعة دون المساومة على طابع الغرفة، وهو الحل المثالي الوحيد لدمج أنظمة التلفاز الكبيرة في التصميم الداخلي المعاصر الفسيح.

وتعتمد شاشات MicroLED على ملايين الوحدات الصغيرة الذاتية الانبعاث، التي ينبعث منها الضوء الأحمر والأخضر والأزرق ويتجمع للحصول على ألوان حادة بشكل مذهل.

وتتوقع بعض أفضل شركات التكنولوجيا، مثل: آبل وسامسونج، أن تحل شاشات MicroLED محل أفضل شاشات OLED اليوم.

وتعمل MicroLED على إصلاح مشكلة حرق البيكسلات الشائعة في شاشات OLED، التي تحدث في حالة ترك صورة ثابتة على الشاشة لفترة طويلة جدًا.

ومع ذلك، فإن MicroLED ليست قادرة حاليًا على الانحناء مثل شاشات تلفاز OLED، لذلك قامت C SEED ببناء خمس لوحات MicroLED يمكن طيها، لكن عند ضمها معًا تبدو وكأنها شاشة واحدة.

وتقول الشركة: بعيدًا عن إمكانيات شاشات LCD و OLED، فإن أحدث تقنيات MicroLED بدقة 4K توجد ألوانًا نابضة بالحياة بشكل مذهل ودقة مذهلة.