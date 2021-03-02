Microsoft Teams تحصل على مكبرات الصوت الذكية

دبي - يزن راشد - كشفت شركة مايكروسوفت النقاب عن أجهزة مكبرات الصوت الذكية الجديدة لمنصة Microsoft Teams مصممة للعمل في غرف الاجتماعات وتحديد من في الغرفة يتحدث عند التواصل عبر Microsoft Teams.

وتسمح منصة Microsoft Teams للمستخدمين بإنشاء قنوات مشتركة للتواصل والتعاون خارج المؤسسة.

ويوسع ذلك نطاق مركز مكان العمل حيث يدخل الأشخاص في جميع أنحاء العالم عامهم الثاني من العمل من المنزل ويبدأون بالتفكير في العودة المحدودة إلى المكتب.

وتستخدم أجهزة مكبرات الصوت الذكية الجديدة تقنية التعرف على الصوت لمراقبة ما يصل إلى 10 أشخاص مختلفين في غرفة اجتماعات واحدة وتحديد محادثاتهم وتدوينها بشكل صحيح بحيث يمكن للمشاركين في الاجتماع غير الموجودين في الغرفة متابعتها.

وتم تصميم مكبرات الصوت هذه للاستخدام في إعداد Microsoft Teams Room في المكتب الفعلي.

وتقول الشركة: إن مكبرات الصوت ستكون متاحة في المعاينة الخاصة في وقت لاحق من هذا العام.

ولم يتم الإعلان عن أي تسعير، وتبدو مكبرات الصوت التي تعرضها الشركة عبر إحدى الصور وكأنها جيل أقدم من Amazon Echo Dot.

وتشتمل أجهزة مكبرات الصوت الذكية على ميكروفون مكون من 7 مصفوفات يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد الأصوات المختلفة والتمييز بينها، مع مطابقة أصوات معينة بحسابات الأشخاص في Microsoft Teams.

ويمكن للمستخدمين تخصيص مستوى الخصوصية والأمان أيضًا، وإيقاف تشغيل القدرة على النسخ أو مطابقة النسخ النصية لأشخاص محددين إذا لزم الأمر.

وتبدأ معاينة مكبرات الصوت الذكية الجديدة والوظائف المرتبطة بها في وقت لاحق من هذا العام.

وتعاونت مايكروسوفت مع Yealink و Epos لإنشاء الأجهزة، كما أنها تدعم الترجمة إذا كنت تريد متابعة اجتماع بلغة مختلفة.

وعرضت مايكروسوفت للمرة الأولى مفهومًا لهذا السيناريو الدقيق في مؤتمر Build لعام 2018.

وبالرغم من أن هذه الأجهزة صممت في الأصل لفترة ما قبل الوباء، إلا أنها يمكن أن تساعد في سد الفجوة في العمل عن بُعد ومحاولة المشاركة في الاجتماعات الشخصية ومتابعتها.

ولم تعلن عملاقة البرمجيات عن الأسعار أو التوفر الدقيق حتى الآن، لكن تم اعتماد Surface Hub للشركة أيضًا كجهاز قادر على أن يكون مكبر صوت ذكي.

يذكر أن شركة مايكروسوفت عرضت قبل بضع سنوات نموذجًا أوليًا للأجهزة، ووعدت بغرف اجتماعات في المستقبل مع التعرف التلقائي عبر السماعات والنسخ وحتى الترجمة.