DJI تعيد اختراع تجربة الطيران المسيرة مع DJI FPV

دبي - يزن راشد - أصدرت شركة DJI طائرتها المسيرة السينمائية من منظور الشخص الأول FPV العاملة مع نظارات DJI Goggles.

وتأتي الطائرة المسيرة السينمائية من منظور الشخص الأول FPV مع أحدث إصدار من النظارات وهناك ذراع تحكم اختيارية بيد واحدة.

وتصفها الشركة بأنها طائرة مسيرة هجينة تمزج عناصر من أجهزة FPV السينمائية والطائرات المسيرة للسباق، لكنها تميل أكثر نحو الفئة السابقة.

وتأمل الشركة في جعل الوصول إلى الطائرات المسيرة من منظور الشخص الأول أكثر سهولة من خلال جلب ميزاتها إلى طائرة مسيرة سينمائية.

ويجب أن يساعد تطبيق DJI Virtual Flight المبتدئين في التدرب قبل بدء الطيران فعليًا، وهناك برامج تعليمية لمساعدتك في الإعداد أيضًا.

ولدى الطائرة المسيرة السينمائية من منظور الشخص الأول FPV العديد من أوضاع الطيران القائمة على المهارات، بما في ذلك الوضع العادي الذي يجعلها تعمل بطريقة مشابهة لطائرات DJI الأخرى.

ويستخدم الوضع نظام تحديد المواقع العالمي GPS وأنظمة تحديد المواقع المرئية لمساعدتها في التحليق في مكانها.

وتحتوي الطائرة على مستشعرات للكشف عن العوائق في المقدمة، ويؤدي ذلك تلقائيًا إلى إبطاء السرعة عندما تقترب من كائن ما.

ويمكن لطياري الطائرات المسيرة المحترفين الإقلاع مع تعطيل الميزات ومستشعرات التحليق بالكامل باستخدام الوضع اليدوي.

وفي الوقت نفسه، يقع الوضع الرياضي بين الاثنين، مما يوفر مزيدًا من حرية الحركة مقارنة بالوضع العادي، وميزات أمان أكثر من الوضع اليدوي.

وتشمل ميزات المساعدة في الطيران فرامل الطوارئ وزر التحويم، ووظيفة العودة إلى المنزل والمساعدة في الإقلاع والهبوط.

وتصل السرعة القصوى للطائرة إلى 140 كيلومتر في الساعة، ويعني هذا أنها أبطأ بكثير من العديد من الطائرات المسيرة المنافسة، التي يمكن أن تطير بسرعة تزيد عن 200 كيلومتر في الساعة.

ومع ذلك، فإن تسارع الطائرة الجديدة قوي، وتدعي DJI أنه يمكنها أن تنتقل من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في ثانيتين، وتحصل على ما يصل إلى 20 دقيقة من وقت الرحلة عبر شحنة واحدة.

وتحتوي الطائرة المسيرة السينمائية من منظور الشخص الأول FPV على كاميرا مدمجة تقول DJI: إنها قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

وتستخدم الكاميرا نظام التثبيت RockSteady من GoPro ولديها مجال رؤية يصل إلى 150 درجة.

وهناك أيضًا خيار الحركة البطيئة، بمعدل 120 إطارًا في الثانية بدقة 1080 بكسل، ويمكن للكاميرا تخزين اللقطات باستخدام H.265 أو H.264 لشغل مساحة أقل عبر بطاقة الذاكرة.

وبالنسبة إلى النظارات، تعد DJI باتصال إشارة مستقر مع زمن وصول منخفض يعمل على مدى طويل لمشاهدة اللقطات في الوقت الفعلي.

ويبلغ مدى الطائرة 10 كيلومترات، وتقول الشركة: إنها تنقل الفيديو بمعدل بت يبلغ 50 ميجابت في الثانية، وهناك العديد من خيارات المشاهدة للنظارات.

ويتيح لك وضع زمن الوصول المنخفض – نحو 40 ميلي ثانية – عرض لقطات حية بمعدل 120 إطارًا في الثانية بدقة 810 بكسل مع مجال رؤية 142 درجة أو 50 إطارًا في الثانية مع مجال رؤية 150 درجة.

ويدعم الوضع السلس معدلات إطارات أعلى لكنه يزيد من زمن الوصول، ويوجد أيضًا وضع الجمهور، الذي يسمح لك بتوصيل ما يصل إلى ثماني مجموعات أخرى من النظارات للسماح لمجموعة من الأشخاص بمشاركة وجهة نظر الطيار.

وتبلغ تكلفة الحزمة القياسية للطائرة المسيرة وذراع التحكم والنظارة من الجيل الثاني والكابلات والبطارية 1300 دولار.

بينما تكلف مجموعة Fly More، التي تتضمن بطاريتين إضافيتين ومركز شحن مخصص لوقت طيران ممتد، نحو 300 دولار.

أما بالنسبة لذراع التحكم DJI Motion – التي تسمح للطائرة بالمناورة بناءً على حركات يدك – فإنها تأتي مقابل 200 دولار.