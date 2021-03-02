شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نسخة 2021 iPad Pro ستصل بمعالج A14X Bionic والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة أن شركة أبل ستزود الإصدار القادم من iPad Pro بشريحة A14X Bionic، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن PhoneArena، حيث يعمل iPad Pro الحالى على معالج A12Z Bionic الذى ادعت شركة أبل أنه أحد أسرع المعالجات.

ويضيف التقرير وزناً إلى النتائج القياسية التى تم تسريبها فى العام الماضى والتى قالت إن شريحة 5 نانومتر ستحل محل شريحة A12Z Bionic، ومن المتوقع أن يكشف عملاق التكنولوجيا عن جهاز iPad Pro لعام 2021 الشهر المقبل.

وتعد شريحة A12Z Bionic من أبل هى شريحة 64 بت تعتمد على معمارية ARM وتحتوى على إجمالى 8 نوى GPU، منها 4 نوى دوامة، مصممة للأداء، و4 هى نوى Tempest لتوفير الطاقة، وتأتى شريحة A12 Bionic مع سرعة قصوى تبلغ 2.49 جيجا هرتز، كما تشتمل الشريحة أيضًا على معالج مساعد M12 والذى يقال إنه يقلل من عبء العمل على وحدة المعالجة المركزية، فيما تتمثل وظيفة المعالج الثانوى M12 فى جلب بيانات المستشعر ومعالجتها

ويعد أحدث جهاز iPad من أبل - iPad Pro - هو الأقوى حتى الآن ويأتى مع العديد من الميزات لأول مرة، حيث إنه أول جهاز iPad مزود بكاميرا مزدوجة ولوحة تحكم ولوحة مفاتيح Magic وماسح ضوئى LiDAR، وقد تم إطلاق iPad Pro بحجمين للشاشة - 11 بوصة و12.9 بوصة - وثلاثة خيارات تخزين - 128 جيجابايت و512 جيجابايت و1 تيرابايت.

كما تتميز شاشة Retina لجهاز iPad Pro بتقنية ProMotion، والتى تقوم تلقائيًا بضبط معدل تحديث الشاشة حتى 120 هرتز، كما يتميز iPad Pro بكاميرا عريضة 12 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 10 ميجابكسل، وتحتوى الكاميرا الأمامية فى iPad Pro على مستشعر بدقة 7 ميجابكسل.

يعد ماسح LiDAR من أبرز ميزات iPad Pro، والذى يقيس المسافة بين الأشياء المحيطة حتى 5 أمتار، وتدعى شركة أبل أن عمر بطارية iPad Pro يصل إلى 10 ساعات.