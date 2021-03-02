شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فودافون للحلول الذكية تطلق "هاكاثون مجتمع رقمى" لدعم المنظومة الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت "فودافون للحلول الذكيه "عن إطلاق "هاكاثون مجتمع رقمى"، برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ومعهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات وذلك دعماً منها للكوادر الشابة في مجال التحول الرقمي.

ويبدأ باب التسجيل من يوم 2 وحتى 6 من شهر مارس. ويأتي هذا الحدث في إطار جهود الشركة لدعم الشباب علي الابتكار وإيمانا منها بأهمية خلق فرص ومبادرات تساعدهم علي إطلاق العنان لأفكارهم وأحلامهم.

وستستمر فعاليات "الهاكاثون" على مدار 3 أيام ليبدأ في 25 من شهر مارس وحتى ال 27 من الشهر نفسه بمشاركة العديد من الشباب المبتكر للعمل علي تنفيذ العديد من الانشطة والافكار ذات الطابع المتميز والمبدع، وبإطلاقها هذا الحدث تؤكد "فودافون للحلول الذكيه" ريادتها في مجال الابتكار ودعم الشباب وتنمية قدراتهم وتشاركهم التحديات، لتحفيز جيل من الشباب لتطوير المنظومة الرقمية وخدمة المجتمع.

ومن جانبه صرح رامى كاطو، رئيس شركة "فودافون للحلول الذكية": "نحن نفخر بمشاركة هؤلاء الشباب أحلامهم ومشاريعهم المبدعة، ونسعي أن تكون "فودافون للحلول الذكيه" منصة يلتقي فيها المبدعين ويكتسبوا من خبرات بعضهم البعض ومن خبرات فريق عمل "فودافون للحلول الذكيه" الذي يساندهم ويؤمن بقدراتهم، ونأمل أن يكون لدينا كل عام جيل جديد من المبدعين يقدموا مشروعات وحلول مبتكرة من شأنها تعزيز عملية التحول الرقمي.

وأكد كاطو أن الشركة توظف المبادرات المختلفة لدعم جهود الحكومة المصرية في مواجهة التحديات المختلفة.

ويتيح الهاكاثون للمشاركين فرصة لإبراز مهاراتهم وأفكارهم المستقبلية ومشاركة خبراتهم في توظيف التقنيات وتطبيقها في طرح حلول جديدة للتحديات التي يواجها المجتمع المصري بما يسهم في تحسين جودة حياة الأفراد على المـدى القصـير والبعيد بالاعتماد على لغة المستقبل وتطبيقاتها، وسوف يتم تشكيل لجنة تحكيم لاختيار المشاريع الفائزة.

آلية المشاركة والتقديم:

يتيح "هاكاثون مجتمع رقمى" فرصة المشاركة لجميع المبرمجين لعرض أفكارهم المتعلقة بالتحديات في المجالات المتنوعة عبر الصفحة الرسمية http://bit.ly/_VOISCareers، حيث يمكن للراغبين إرسال طلبات المشاركة حتى يوم (6 مارس 2021) كحد أقصى.

والجدير بالذكر أنه تم الإعلان عام 2019 عن استحواذ فودافون العالمية على "فودافون للحلول الذكية" بقيمة مليار جنيه، وهي واحدة من أكبر الصفقات بالسوق المصري خلال الفترة الأخيرة، وتعكس تلك الخطوة ثقة فودافون العالمية في مهارات الشباب المصري في مجال تقديم خدمات التعهيد، لتصبح "فودافون للحلول الذكيه" شريكاً مهماً في تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.