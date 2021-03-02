شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Nio الصينية تسجل خسائر مع تباطؤ تسليم سياراتها الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت شركة Nio الصينية خسارة أكبر من المتوقع وأعلنت عن تباطؤ وتيرة تسليم سياراتها الكهربائية (EV) في الربع الحالي، مما أدى إلى انخفاض أسهمها المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 7% فى تعاملات ممتدة وفقا بمل نقلته رويترز.

وقالت شركة Nio، التي تصنع ES8 و ES6 من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية، إنها تتوقع تسليم 20.000 إلى 20500 سيارة في الربع الأول - بزيادة 15% إلى 18%عن الربع الرابع.

ومع ذلك فإن التوقعات أبطأ من نسبة النمو البالغة 42% التي أبلغت عنها بين الربعين الثالث والرابع، بما يتماشى مع التباطؤ الموسمي في مبيعات السيارات في الصين بشكل عام.

وفي أبريل الماضي تلقى Nio حقنة تمويل بقيمة مليار دولار من الحكومة الصينية، مما ساعد الشركة أيضًا في ترويض عمليات الاسترداد ووقف انخفاض المبيعات.

ولا تزال تتخلف عن Tesla Inc، التي تهيمن على سوق المركبات الكهربائية في الصين، وتواجه أيضًا منافسة من منافسين محليين مثل Xpeng Inc.

وسلمت الشركة 7225 سيارة في يناير و 5578 وحدة الشهر الماضي، حيث توسع نشاط المصانع في الصين بأبطأ وتيرة في تسعة أشهر بسبب ضعف الطلب الخارجي وتفشي فيروس كورونا، وبالمقارنة سلمت تسلا 180.570 سيارة خلال الربع الرابع.

وقال ويليام لي الرئيس التنفيذي لشركة Nio ، في مكالمة مع أحد المحللين: "في النصف الأول من هذا العام، نود أن نكون أكثر تحفظًا" مشيرًا إلى قيود موردي البطاريات ونقص أشباه الموصلات العالمي الذي ابتليت به معظم شركات صناعة السيارات.

وقال: "بالنسبة للنصف الثاني من هذا العام نحن واثقون تمامًا من الطلب، لكن ليس لدينا الرؤية الكاملة بعد".

وقال لي أيضا إن الشركة قد تطلق سيارة كبيرة الحجم في السوق دون تقديم تفاصيل. أطلقت Nio أول طراز سيدان ET7 في يناير.

وارتفعت أسهم Nio بأكثر من 10 أضعاف العام الماضي، حيث تجاوزت قيمتها السوقية تلك الخاصة بشركات صناعة السيارات في ديترويت، Ford و General Motors، حيث قادت الصين تعافي صناعة السيارات العالمية من الوباء. ولكن اعتبارًا من إغلاق يوم الاثنين الماضي، ارتفع سهمها بنسبة 2%فقط هذا العام.

وأبلغت عن خسارة صافية في الربع الأخير بلغت 1.49 مليار يوان (230 مليون دولار) ، مقارنة بمتوسط ​​تقديرات المحللين لخسارة 757 مليون يوان، وفقا لبيانات رفينيتيف.