شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد إغلاق لمدة عام.. آبل تعيد فتح جميع متاجرها في أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل عن فتح جميع متاجرها في الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة منذ عام وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك. وبحسب موقع "9تو5 ماك" فقد أعلنت أبل ستور فتح جميع متاجرها والبالغ عددها 270 بأمريكا، وذلك بعد إغلاقها في 13 مارس 2020.

وكانت أبل قد قررت في مارس 2020 غلق جميع متاجرها للبيع بالتجزئة خارج الصين الكبرى.

وبحسب أبل فإن جميع فروعها بالولايات المتحدة الأمريكية والبالغ عددها 270 مفتوحة، وكانت فروعها في تكساس حول هيوستن ودالاس وسان أنطونيو آخر من أعيد فتحه.

ووفقا لتأكيد الشركة فقد التزمت الحذر في إعادة فتح متاجرها للتجزئة مستخدمة فريقا يشمل خبراء طبيين لاتخاذ قراراتها الخاصة على أساس الوضع في كل مقاطعة على حدة.

وكانت الإجراءات التي أعقبت الارتفاعات الحادة في عدوى فيروس كورونا قد أجبرت بعض المتاجر على الإغلاق، ثم إعادة الفتح مرة ثانية، ثم الإغلاق مرة ثالثة أو حتى رابعة.

ومع ذلك فلا تزال جميع متاجر أبل تطبق إرشادات الصحة والسلامة التي تتضمن تقليل الإشغال والتباعد الجسدي ولبس الكمامات الواقية.

وبحسب ما صدر عن الشركة فإنها تقوم بصفة دورية بتقييم ظروف وباء كورونا المحلية، ومن المحتمل جدا أن تغلق بعض المتاجر مؤقتا إذا تطلب الأمر ذلك.

يشار إلى أن وجود أبل خارج الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال بعض متاجرها مغلقة، ففي فرنسا والبرازيل هناك قرابة 10 متاجر، بينما سيتم إعادة فتح متاجرها بالمكسيك.

جدير بالذكر أن أسهم أبل ارتفعت بأكثر من 5% بفعل خبر إعادة الافتتاح الذي حمل في طياته التفاؤل بعودة نشاط الأعمال إلى سابق عهده.