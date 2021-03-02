شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار نظارة ذكية تتيح الرؤية من الخلف والأمام دون الالتفات لمساعدة الرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور اللاعب كالوم سكينر، الفائز بالميدالية الذهبية والفضية في أولمبياد 2016، والفيزيائي أليكس ماكدونالد، رسومات أولية لنظارة تسمح لراكبى الدراجات برؤية الأمام والخلف عن طريق تحويل التركيز بدلا من الاضطرار لقلب رؤوسهم، وذلك وفقا لما نشرته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.



ارتداء نظارة - صورة ارشيفية

وتمكنت شركة إنجليزية من إنتاج النظارة الذكية، الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتعتمد على تقنية مدمجة داخل نظارة يرتديها الشخص لرؤية ما يجري خلفه، بهدف مساعدة راكبي الدراجات على رؤية ما ورائهم دون تحريك رؤوسهم، ويأمل المخترعون المقيمون في إدنبرة، أن تجعل نظاراتهم ركوب الدراجات للهواة أكثر أمانًا، وأن تمنح الرياضيين الآخرين بما في ذلك العدائين والتجديف، ميزة جديدة.

وقال سكينر: "بصفتي دراجًا شغوفًا، فأنا أدرك تمامًا أهمية السلامة على الطرق، لقد أدهشتني أيضًا إمكانات النظارات لمساعدة راكبي الدراجات المحترفين في الوصول إلى ذروة أدائهم"، وتستخدم الشركة عدسات بزاوية من جزأين مع مرايا شبه شفافة لإنتاج النظارات، والتي تكلف نحو 199 جنيهاً إسترلينياً لطراز المستوى الأساسي.

على جانب آخر، يشار إلى انتشار نظارة خاصة فى الأسواق لارتدائها أثناء تقطيع البصل داخل المطبخ، والتى تساعد فى الحماية من رائحة البصل التى تتسبب فى إحمرار العينين وتهيجها وبالتالي ذرف الدموع، وبالنسبة للبعض تكون هذه الدموع بسيطة وبالنسبة لآخرين هي مزعجة لأقصى حد لدرجة شراء نظارة لحماية العينين في المطبخ.

وتتوفر النظارة بألوان مختلفة من أسود وأخضر فاتح وغيرها من الألوان، ومناسبة للرجال والنساء، ولقت النظارة إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى وخاصة النساء اللائى يعانين من رائحة البصل.