شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه Google Workspace؟ وما هى فائدتها للمستخدمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد Google Workspace والمعروفة سابقًا باسم G Suite أو Google Apps for Work و Google Apps for Business؛ هى بمثابة حزمة من إنتاجية الحوسبة السحابية وأدوات البرمجيات التعاونية والبرمجية المقدمة باشتراك من قبل جوجل.

Google Workspace

وتتضمن Google Apps for Work تطبيقات الويب الشائعة لـ جوجل؛ بما فى ذلك جيميل وجوجل درايف وجوجل هانج آوتس وتقويم Google وجوجل دوكس، وعلى الرغم من أن هذه المنتجات تتوافر مجانًا، فإن Google Apps for Work تضيف ميزات مخصصة للمؤسسات مثل تخصيص عناوين بريد إلكترونى على نطاقك ([email protected]) بمساحة تخزين لا تقل عن 30 جيجابايت مخصصة للمستندات والبريد الإلكتروني، وتقديم دعم على مدار 24 ساعة فى اليوم 7 أيام فى الأسبوع.

وباعتبارها أحد حلول الحوسبة السحابية، تنتهج Google نهجًا يختلف عن برمجيات الإنتاجية المكتبية المتاحة فى السوق، وذلك باستضافة معلومات العملاء فى شبكة من مراكز بيانات آمنة لدى Google، بدلاً من الخادم الداخلى التقليدى الموجودة داخل الشركات.

وبحسب شركة جوجل، يستخدم ما يزيد عن 5 ملايين مؤسسة فى جميع أنحاء العالم Google Apps؛ بما فى ذلك نسبة 60% من شركات فورتشين 500.