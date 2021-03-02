شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى تطلق آبل هاتفها القابل للطى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شائعات وتسريبات كثيرة تحاصر جهاز iPhone القابل للطي آخرها ما قاله المحلل Ming-Chi Kuo عبر موقع MacRumors المتخصص بجمع الأخبار والشائعات والتقارير المتعلقة بنظامي Mac و Apple، بأن أبل قد تتطلع إلى إطلاق عام 2023، وسيتضمن شاشة بين 7.5 و 8 بوصات علي الأرجح.

وأشارت الشائعات السابقة إلى أن الشاشة ستكون أصغر، أقرب إلى حجم iPhone 12 Pro Max.

كانت هناك العديد من التقارير حول قيام شركة آبل بعمل نماذج أولية لجهاز iPhone القابل للطي، ولكن وفقًا لما ذكرته MacRumors ، يقول Kuo إن المنتج "لم يبدأ رسميًا بعد"، وفي الوقت نفسه، أصدر المنافسون مثل Samsung و Motorola و Royole جميعًا هواتف متعددة قابلة للطي (على الرغم من أنها باهظة الثمن في الغالب ومن الواضح أنها تطبيقات مبكرة للتكنولوجيا) وفقا لما نقله موقع the Verege.

وقال Kuo ، ستكون الشاشة بحجم iPad Mini عند طيها، لذلك يبدو أن شركة Apple تتجه نحو نهج Galaxy Fold المتمثل في امتلاك هاتف بحجم عادي يمكن طيه إلى جهاز لوحي صغير، بدلاً من Z Flip أو نهج رازر لامتلاك هاتف قابل للطي مدمج.

وأضاف "يبدو أن أسلوب الفابلت القابل للطي هو الأكثر شيوعًا في الوقت الحالي"، "ليس من الواضح من الذي سيقوم بصنع تلك الشاشات القابلة للطي - كانت هناك شائعات عن عمل Apple مع كل من LG و Samsung" .

ويعتمد التاريخ الذي حدده Kuo لعام 2023 على قدرة Apple فى اكتشاف "مشكلات التكنولوجيا والإنتاج الضخم الرئيسية"، فاعتماد تقنية بعد اكتشاف الشركات الأخرى للأخطاء وإصدار منتج يبدو مصقولًا بالمقارنة.