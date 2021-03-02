تكنولوجيا: تطبيق Instagram يدعم الآن البث المباشر لعدد 4 أشخاص

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن فريق العمل لتطبيق Instagram عن جلب مميزات جديدة في التطبيق تتضمن دعم إضافة حتى 4 أشخاص في البث المباشر في ميزة “Live Rooms”.

دعمت ميزة “Live Rooms” المستخدمين في تطبيق الإنستقرام بميزة البث المباشر لشخص واحد فقط في السابق، واليوم يعلن مطوري تطبيق Instagram عن مضاعفة عدد المستخدمين في ميزة البث المباشر ليصل إلى 4 أشخاص، لذا سيتاح للمستخدم إضافة حتى 3 أشخاص عند بدء البث في “Live Rooms”.

ويشير مطوري الإنستقرام إلى إرتفاع عدد المستخدمين لميزة البث المباشر “Live Rooms” في التطبيق خلال الفترة الأخيرة، والتي تدعم المستخدمين في التعبير بشكل أفضل في العروض المباشرة.

كما أكد مطوري الإنستقرام على أن إضافة دعم لعدد أكبر من المستخدمين في ميزة البث المباشر سيدعم المستخدمين في الإبداع بشكل أفضل مع ميزة مشاركة عدد أكبر من الأصدقاء أو المتابعين في البث، أو تلقي الأسئلة التي تطرح من المتابعيين والتفاعل مباشرة.

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