علوم وتكنولوجيا

شاهد.. مواصفات نظارة “آبل غلاس” الذكية

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 مارس 2021 04:10 مساءً - منذ 57 دقيقة

نظارة ذكية من آبل

أظهرت أحدث براءة اختراع بشركة “آبل” أن نظارة “آبل غلاس” الذكية ستستخدم مجموعة الميكروفونات لتعقب الأصوات إلى مواقعها، في حين تشير براءة اختراع أخرى إلى خاصية التنظيف التلقائي.

ووفقا لصحيفة “غيزتشاينا” الخاصة بالابتكارات التكنولوجية، توضح صور براءة الاختراع أن الجزء الأمامي من نظارة “أبل غلاس” سيحتوي على مجموعة من الميكروفونات، التي ترصد الأصوات من اتجاهات مختلفة لتحديد موقع المصدر.

أما بالنسبة لخاصية التنظيف الذاتي، فتشير براءة الاختراع إلى أن “آبل غلاس” ستقوم بتنظيف عدساتها، وذلك باستخدام الاهتزاز الميكانيكي لإزالة الغبار عن سطح العدسة لتجنب تضرر الرؤية والعرض وتآكل العدسة مع مرور الوقت.

وتشير التسريبات إلى أن “آبل” تستعد لدخول مرحلة اختبار “آبل غلاس” خلال 6 إلى 9 أشهر، وفي تلك الأثناء سيركز المصنعون على تحسين وزن النظارة وعمر البطارية.

يذكر أن الخبراء يتوقعون أن تكون “آبل غلاس” أكثر أهمية من “آيفون”، وذلك لأنها ستضم العديد من إمكانيات الهاتف دون الحاجة إلى إخراج الجهاز من جيب المستخدم أو لمسه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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