لترطيب أكثر ذكاءً … ابتكار لصاقة للياقة البدنية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 مارس 2021 04:10 مساءً - أطلقت شركة Gatorade لصاقة جديدة للياقة البدنية تسمى Gx Sweat، التي تختبر عرقك لتخبرك كيف يمكنك إعادة الترطيب وتعويض السوائل على أفضل وجه بعد التمرين.

ووفقًا للشركة، فإن اللصاقة توفر للرياضيين المحترفين الذين يتطلعون إلى فهم أجسامهم بشكل أفضل جميع المعلومات الممكنة أثناء السعي لتحقيق أهداف الأداء.

وتبيع الشركة اثنتين من لصاقات Gx Sweat مقابل 25 دولار، التي ترتبط بتطبيق Gx للسماح لك بالترطيب بكفاءة والتعافي بشكل أسرع وتجنب التشنجات.

ويتم وضع لصاقة العرق على الجزء الداخلي من ذراعك الأيسر قبل التمرين وتقوم بامتصاص العرق أثناء تحركك، مما يؤدي إلى تمرير السائل عبر قناة متغيرة اللون عبر اللصاقة.

وبعد الانتهاء من التمرين، يمكنك فحصها عبر تطبيق Gx، الذي يوفر البيانات المجمعة من تطبيقات الصحة واللياقة البدنية مع 35 عامًا من البحث بواسطة معهد Gatorade لعلوم الرياضة من أجل إنشاء توصيات تساعد الرياضيين على تحقيق أهدافهم التدريبية وتحقيق أفضل أداء.

ويتكامل التطبيق بسلاسة مع Garmin Connect و Strava و Apple Health لمشاركة بيانات التمرين، ويقدم رؤى حول التدريب والتعافي والتغذية باستخدام مقياس رقمي منظم لتحديد مدى جودة تتبع المستخدم لأهداف نشاطه الفردية كل أسبوع على أساس المعايير المعمول بها.

وعند استخدامه مع لصاقة Gx Sweat، يمكن لتطبيق Gx تقديم توصيات محددة بشأن الترطيب لضمان التزود بالسوائل بشكل مناسب قبل التمرين وأثناءه وبعده.

وتقول الشركة: إن Gx Sweat قادرة على تقديم رؤى حول كمية سوائل الجسم المفقودة وكمية الصوديوم التي يجب تعويضها للتعافي.

ويرفق تطبيق Gx أيضًا هذه الرؤى المتعلقة بالترطيب بتمارين معينة، لذلك يجب أن يكون لديك نظريًا توصية بشأن المقدار الذي يجب شربه قبل وأثناء وبعد كل 10 أميال تجريها.

ويبلغ سعر اللصاقة الواحدة 12.50 دولار، وهو ما يبدو مرتفعًا بالنظر إلى أنه لا يمكن استخدام اللصاقة إلا مرة واحدة.

وتتخيل Gatorade استخدام لصاقة لكل نوع من أنواع التمارين التي يقوم بها شخص ما، لذلك إذا كنت تلعب كرة السلة وتجري فقط، فربما يكون شراء اثنتين من لصاقات Gx Sweat بقيمة 25 دولار كافيًا.

وتوصي Gatorade بإنشاء حساب جديد للعرق لكل مناخ أو درجة حرارة تمارس فيها الرياضة، لذلك كلما زادت الطرق والأماكن التي تمارس فيها الرياضة، كلما احتجت إلى إنفاق المزيد من أجل الترطيب بدقة والتعافي بكفاءة.

وقد تبدو لصاقة Gx Sweat غير عادية إلى حد ما، لكن بالنسبة لعالم مريح بشكل متزايد مع جميع أنواع تتبع اللياقة البدنية البيومترية، يبدو أنها الخطوة المنطقية التالية للرياضي الجاد، كما أنها طريقة للشركة لبيع المزيد من منتجاتها.