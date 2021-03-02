تكنولوجيا: Realme تستعرض مميزات وتقنية مستشعر ISOCELL HM2 بدقة 108ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme لإطلاق هاتف Realme 8 Pro الذي يضم مستشعر سامسونج ISOCELL HM2 بدقة 108 ميجا بيكسل والذي يستخدم للمرة الأولى في هذا الإصدار، ولقد إستعرضت Realme تفاصيل مميزات مستشعر سامسونج ISOCELL HM2 قبل إطلاق هاتف Realme 8 Pro رسمياً.

كشفت Realme خلال حدث “Camera Innovation Event” الذي أقيم اليوم عن تفاصيل مستشعر سامسونج ISOCELL HM2 الذي ينطلق بتقنية دمج 9 بيكسل في بيكسل واحد بحجم أكبر، والذي يدعم تكبير بصري بأدق تفاصيل حتى 3 مرات.

يتميز مستشعر سامسونج ISOCELL HM2 بحجم 1/1.52، وحجم بيكسل 0.7 μm، كما يأتي بتقنية التركيز التلقائي الفائق Super-PD، ويدعم إلتقاط صور ثابتة بدقة 12000 في 9000 بيكسل، وتسجيل فيديو بدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية.

ولقد أضافت Realme بعض التحسينات المخصصة لمستشعر ISOCELL HM2 لدعم كاميرة هاتفها المرتقب Realme 8 Pro، حيث يدعم المستشعر تكبير بصري حتى 3 مرات دون أن تنخفض كفاءة العرض ووضوح الصورة وأيضاً بتفاصيل أكثر دقة، وألوان غنية وذلك عن طريق إلتقاط صور بدقة 12 ميجا بيكسل ومن ثم تعيين الجزء الذي تم تكبيره.

ومن المقرر أن يعمل المستشعر على إلتقاط عدد 8 من الإطارات المتتالية بدقة 12 ميجا بيكسل، ومن ثم يتم معالجة اللقطات عبر خوارزمية لدعم تحسين كفاءة ووضوح الصور، حيث تؤكد Realme على أن هذه التقنية تتفوق على بعض الكاميرات المخصصة للتكبير.

كما يأتي مستشعر ISOCELL HM2 للمرة الأولى بميزة دعم التصوير الفلكي التي تتيح تسجيل الفيديو للنجوم بفاصل زمني، حيث يعتمد هذا النمط في التصوير غالباً على كاميرات إحترافية تعمل على تسجيل مقاطع فيديو متعددة، ومن ثم يتم تحرير مقاطع الفيديو ببرامج خاصة على أجهزة الحاسب.

بينما تعمل تقنية Realme على تنفيذ نفس العملية عبر خوارزمية مخصصة تعمل على تسجيل الفيديو بفاصل زمني، عبر إلتقاط حتى 30 صورة خلال 480 ثانية أو 8 دقائق، أو بفاصل زمني 1 ثانية.

من جانب أخر أضافت Realme تحسينات في مستشعر ISOCELL HM2 عند تسجيل فيديو بنمط Tilt-shift time-lapse وذلك عبر خوارزمية تعمل على تسجيل الفيديو وإلتقاط الصور القابلة للإمالة، حيث تعمل الخوارزمية على تغيير التركيز في الصورة عن بعض الأجزاء.

ويمكن في هذا النمط أن يتاح للمستخدم تحديد زاوية الإمالة، وحجم bokeh مباشرة عبر إعدادات الكاميرة، مع دعم المستخدم بمؤثرات الإنتقال بين مناطق في الصورة واضحة وأخرى غير واضحة، ومن المقرر أن يكون هاتف Realme 8 Pro أول إصدار يدعم تسجيل مقاطع فيديو قابلة للإمالة.

كما سيتوفر للمستخدمين في هاتف Realme 8 Pro عدد من الفلاتر الجديدة لتصوير السيلفي والتي تتضمن Neon Portrait، وDynamic Bokeh Portrait، وAI Color Portrait.

يذكر أن إعلان تشويقي لهاتف Realme 8 Pro كشف عن دعم الهاتف لإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، كما تظهر علامة Dare to Leap” التجارية على الجهة الخلفية من تصميم الهاتف.

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