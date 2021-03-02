تكنولوجيا: تسريبات تستعرض سعر هاتف شاومي المرتقب REDMI NOTE 10 PRO

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل مواصفات هاتف REDMI NOTE 10 PRO القادم من شاومي، كما إستعرضت التسريبات تفاصيل سعر الهاتف قبل الإعلان الرسمي.

تستعد شركة شاومي لإطلاق ثلاثة إصدارات من سلسلة هواتف REDMI NOTE 10 هذا العام، والتي تتضمن الإصدار الرئيسي مع إصدار REDMI NOTE 10 PRO وأيضاً Redmi Note 10 Pro Max.

وتسلط التسريبات اليوم الضوء بشكل خاص على هاتف Redmi Note 10 Pro، حيث يأتي النموذج الرئيسي لهذا الإصدار بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، بينما يتوفر النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن النموذج الرئيسي من هاتف Redmi Note 10 Pro المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت ينطلق بسعر 279 دولار للأسواق.

كما إستعرضت التسريبات مواصفات هاتف REDMI NOTE 10 PRO الذي ينطلق بشاشة SuperAMOLED بحجم 6.53 إنش، ويدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 732G التي استخدمت مؤخراً في هاتف POCO X3.

أيضاً تأتي تقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي لهاتف REDMI NOTE 10 PRO، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAH، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30W.

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