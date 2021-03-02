تكنولوجيا: جوجل تعمل على تعزيز كفاءة تقنية الواقع المعزز في الهواتف المميزة بكاميرة مزدوجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت عملاق البحث في العمل على تطوير تقنية الواقع المعزز في هواتف الأندوريد المميزة بكاميرة مزدوجة، بهدف تعزيز كفاءة الكاميرة لإلتقاط تفاصيل أكثر دقة.

رصد موقع Android Police تحديث جديد في خدمات منصة جوجل بلاي في تطبيق AR الذي يدعم الآن تغييرات تشمل عمق الكاميرة المزدوجة، على أن يشمل الدعم كلاً من هاتفي Pixel 4 و Pixel 4 XL فقط في الوقت الحالي.

أيضاً من المقرر أن يشمل التغيير أجهزة ARCore المتوافقة من هواتف الأندوريد المميزة بالكاميرة المزدوجة لاحقاً، على أن تبدأ جوجل في دفع الدعم الجديد خلال الأسابيع المقبلة، إلا أن المميزات الجديدة لن تظهر في هواتف Pixel 5 و 4a 5G المميزة بالكاميرة المزدوجة في الوقت الحالي،

وتشير التوقعات إلى أن تعزيز تقنية الواقع المعزز في هواتف Pixel 5 و 4a 5G لن يحقق الإستفادة في هذه الإصدارات نتيجة لدعم هذه الإصدارات لكاميرة ثانوية فائقة الدقة بزوايا عرض واسعة، أي تختلف عن كاميرات telephoto في هواتف Pixel 4 و 4 XL.

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